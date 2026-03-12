Уничтожили всю логистику: в "Азове" объяснили, в чем украинцы опередили российский "Рубикон"

Российский "Рубикон", созданный министерством обороны в 2024 году, привел к выходу Украины из Курщины и продолжает атаковать Украину на других участках фронта. Но украинские бойцы знают, что ему противопоставить.

Российское беспилотное подразделение "Рубикон" уничтожает украинскую логистику, но наши подразделения его опережают. Об этом боец "Азова" с позывным "Решала" рассказал 24 каналу в материале о "Рубиконе".

Читайте также Большая угроза на поле боя: как работает элитное российское подразделение "Рубикон" и чем отвечает Украина

Как украинцы опередили "Рубикон"?

Когда "Рубикон" начал уничтожать украинскую логистику, их логистика была уничтожена давно, рассказал азовец.

Сейчас там, где проводятся украинские ротации на бронетехнике, техника россиян не доезжает даже штурмуя. "Рубикон", безусловно, профессиональное подразделение, но мы, адаптировавшись, научились с ними работать, и я не могу сказать, что мы должны им что-то противопоставлять. Мы должны всегда улучшать свою работу, потому что у нас есть Силы беспилотных систем, которые успешно работают на дальних расстояниях, которые уничтожают логистику,

– говорит собеседник.

По словам азовца, "Птицы Мадьяра", NEMESIS, "К-2", "Феникс", "Ахиллес" уничтожают российские пушки и достаточно успешно поражают их логистику.

В чем преимущество "Рубикона"?

Беспилотное подразделение, которое действует достаточно автономно, является продуктом российской централизации.

Мы должны понимать, что с нашей стороны, как мы это видим, это унифицированные борта в огромном количестве, с большим количеством подготовленных расчетов, которые успешно работают. Если быстро не адаптироваться к условиям, которые есть сейчас, то будет очень много новых проблем,

– говорит "Решала" из "Азова".

Важно! Боец "Азова" подытоживает, что российские беспилотники – одна из главных проблем на поле боя. Причина в том, что вражеские дроны часто залетают глубоко в украинский тыл и попадают даже по гражданским автомобилям и наносят разрушения "всему, что видят".