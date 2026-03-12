Російський безпілотний підрозділ "Рубікон" знищує українську логістику, але наші підрозділи його випереджають. Про це боєць "Азову" з позивним "Рішала" розповів 24 Каналу у матеріалі про "Рубікон".

Як українці випередили "Рубікон"?

Коли "Рубікон" почав нищити українську логістику, їхня логістика була знищена давно, розповів азовець.

Зараз там, де проводяться українські ротації на бронетехніці, техніка росіян не доїжджає навіть штурмуючи. "Рубікон", безумовно, професійний підрозділ, але ми, адаптувавшись, навчилися з ними працювати, і я не можу сказати, що ми повинні їм щось протиставляти. Ми повинні завжди покращувати свою роботу, тому що в нас є Сили Безпілотних систем, які успішно працюють на дальніх відстанях, які знищують логістику,

– каже "Рішала".

За словами азовця, "Птахи Мадяра", NEMESIS, "К-2", "Фенікс", "Ахіллес" знищують російські гармати та досить успішно вражають їхню логістику.

В чому перевага "Рубікона"?

Безпілотний підрозділ, який діє досить автономно, є продуктом російської централізації.

Ми мусимо розуміти, що з нашої сторони, як ми це бачимо, це уніфіковані борти у величезній кількості, з великою кількістю підготовлених розрахунків, які успішно працюють. Якщо швидко не адаптуватися до умов, які є зараз, то буде дуже багато нових проблем,

– каже співрозмовник з "Азову".

Важливо! Боєць "Азову" підсумовує, що російські безпілотники – одна з головних проблем на полі бою. Причина в тому, що ворожі дрони часто залітають глибоко в український тил та влучають навіть по цивільних автівках та завдають руйнувань "всьому, що бачать".