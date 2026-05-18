Европа и Украина создают крылатую ракету с дальностью 2000 километров: долетит до Москвы

Европа делает ставку на промышленное оружие: компания Destinus объявила об ускоренном старте программы RUTA Block 3 – крылатой ракеты с дальностью до 2000 километров. Проект реализуется совместно с Rheinmetall и предусматривает серийное производство сразу в трех странах – включая Украину.

18 мая Destinus официально подтвердила ускорение разработки RUTA Block 3 – самой мощной ракеты в своей линейке. Летные испытания запланированы на 2027 год, а производственные мощности развернут в Нидерландах, Украине и Германии в рамках совместного предприятия Rheinmetall Destinus Strike Systems. Об этом говорится в пресс-релизе, который получил 24 Канал.

Чем RUTA Block 3 отличается от предшественников и зачем Украина в этом проекте?

Нидерландская оборонная компания Destinus объявила об ускоренном старте программы RUTA Block 3 – дальнобойной крылатой ракеты класса 2000 километров, разработанной под требования современных высокоинтенсивных конфликтов.

Новая ракета станет развитием уже проверенной на поле боя линейки RUTA. RUTA Block 1 уже серийно производится в Нидерландах, а Block 2, разработанный при поддержке украинской программы Brave1, сейчас проходит летные испытания в Украине и должен выйти на серийный выпуск в 2026 году. Block 3 существенно расширит возможности всей семьи, выйдя в новый класс дальнобойных ударных систем.

Программа Block 3 структурирована вокруг трех производственных хабов. Нидерланды остаются главным инженерным и производственным центром Destinus.

Украина будет участвовать как в разработке, так и в изготовлении ключевых компонентов и операционном тестировании.

Германия – через запланированное совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems – добавит мощности для крупносерийной сборки и квалификации для нужд Бундесвера и более широкого круга европейских заказчиков.

Производство на заводе Rheinmetall в Унтерлюссе должно стартовать с Block 1 и Block 2 уже в 2026–2027 годах, а Block 3 – после завершения летных испытаний.

С технической стороны Block 3 получит турбореактивный двигатель Destinus T220 нового поколения, боевую часть класса 250 кг и систему автономной навигации, устойчивой к радиоэлектронному подавлению GNSS. Запуск – с контейнерной пусковой установки стандарта ISO, совместимой с наземным, морским и стационарным базированием.

Решающим фактором становится уже не наличие точного оружия, а способность производить, пополнять и развивать его в промышленных масштабах во время затяжных операций,

– заявил генеральный директор Destinus Михаил Кокорич.

Председатель Rheinmetall Армин Паппергер добавил, что первые ракеты из Унтерлюсса планируется передать заказчикам еще до конца 2026 года.

Что известно о сотрудничестве и производстве ракет Европой?

Сотрудничество Destinus и Rheinmetall не является неожиданностью – об интересе крупных европейских концернов к партнерству с производителями ракет RUTA сообщали еще в апреле. Тогда стало известно, что в 2026 году планируется создание совместной компании Rheinmetall Destinus Strike Systems, где Destinus будет иметь 49%, а Rheinmetall – 51% и предоставит немецкие производственные мощности для серийного выпуска. Параллельно обсуждались и реактивные снаряды для РСЗО, которых в Европе собственного производства до сих пор нет.

Программа разворачивается на фоне критического отставания Европы в темпах ракетного производства. По словам еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, Россия за год производит около 1200 крылатых ракет, тогда как Европа – только до 300. Кубилюс подтвердил, что все компании, с которыми провели переговоры, заинтересованы в создании совместных предприятий с Украиной для различных видов продукции – и именно эту логику воплощает трехсторонний индустриальный хаб Destinus.