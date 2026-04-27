Компоненты из 7 стран мира: что известно о новой ракете России "Ковер", которая уже атаковала Украину

В России появилась новая крылатая ракета С-71К "Ковер". Стали известны детали о ней, в том числе и то, что детали в ней имеют иностранное происхождение.

Об этом пишет ГУР.

Что известно о ракете "Ковер"?

Новое средство поражения разработано "Объединенной авиастроительной компанией". Похоже, это первые попытки ОАК в ракетостроении.

Ракета "Ковер" впервые была применена россиянами в конце 2025 года.

В качестве боевой части использована осколочно-фугасная авиационная бомба ОФАБ-250-270 весом 250 килограммов, интегрированная в силовую раму носовой части ракеты.

корпус ракеты выполнен из многослойного материала на основе стеклотекстолита с дополнительным усилением, внутренние элементы – из алюминиевых сплавов.

Бортовая система управления включает полетный контроллер, инерциальную навигационную систему на базе простых сенсоров, а также систему питания.

Большинство электронной компонентной базы имеет иностранное происхождение, в частности американское, китайское, швейцарское, японское, немецкое, тайваньское и ирландское. в ГУР отметили, что сохранение доступа к иностранным технологиям и компонентам позволяет России разрабатывать новые средства поражения и масштабировать их применение в войне против Украины.

Напомним, что еще в конце 2025 стало известно, что россияне при технологической поддержке Китая совершенствуют возможности своих дронов на оптоволокне, в частности увеличилось расстояние, на которое они могут летать. Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко отмечал 24 Каналу, что Китай – основной производитель технологий в мире микрочипов и оптоволоконного кабеля. Страна бесперебойно поставляет россиянам нужные компоненты.

️"Ковер" оснащен турбореактивным двигателем R500 производства ООО "РЕЙНОЛЬДС".

Ракета имеет основной и два боковых топливных бака. Благодаря этому вероятная дальность применения С-71К составляет до 300 километров.

В перспективе противником рассматривается возможность применения ракеты с БпЛА С-70 "Охотник",

– отметили в ГУР.

Другие российские разработки

В октябре 2025 года Россия разработала дрон-камикадзе под названием "Клин" с искусственным интеллектом. Уже в феврале такой ударный дрон уничтожили бойцы 118 ОМБр. Специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, что боевая часть такого БпЛА до 5 килограммов, а дальность полета до 120 километров.

В феврале российская армия получила якобы "большую партию" истребителей Су-57 с обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения. Точное количество бортов не разглашалось. Этот самолет может достигать скорости до 2450 километров в час и имеет дальность полета около 3500 километров. В то же время ранее он имел проблемы с радаром и системой управления.