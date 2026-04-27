Про це пише ГУР.

Що відомо про ракету "Ковер"?

Новий засіб ураження розроблений "Об'єднаною авіабудівною компанією". Схоже, це перші спроби ОАК в ракетобудуванні.

Ракета "Ковер" вперше була застосована росіянами наприкінці 2025 року.

Як бойову частину використано осколково-фугасну авіаційну бомбу ОФАБ-250-270 вагою 250 кілограмів, інтегровану в силову раму носової частини ракети.

️Корпус ракети виконаний із багатошарового матеріалу на основі склотекстоліту з додатковим підсиленням, внутрішні елементи – з алюмінієвих сплавів.

Бортова система управління включає польотний контролер, інерціальну навігаційну систему на базі простих сенсорів, а також систему живлення.

Більшість електронної компонентної бази має іноземне походження, зокрема американське, китайське, швейцарське, японське, німецьке, тайванське та ірландське. ️У ГУР зауважили, що збереження доступу до іноземних технологій та компонентів дозволяє Росії розробляти нові засоби ураження та масштабувати їх застосування у війні проти України.

Нагадаємо, що ще наприкінці 2025 стало відомо, що росіяни за технологічної підтримки Китаю удосконалюють можливості своїх дронів на оптоволокні, зокрема збільшилася відстань, на яку вони можуть літати. Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначав 24 Каналу, що Китай – основний виробник технологій у світі мікрочіпів та оптоволоконного кабелю. Країна безперебійно постачає росіянам потрібні компоненти.

️"Ковер" оснащений турбореактивним двигуном R500 виробництва ТОВ "РЕЙНОЛЬДС".

Ракета має основний та два бокові паливні баки. Завдяки цьому ймовірна дальність застосування С-71К складає до 300 кілометрів.

В перспективі противником розглядається можливість застосування ракети з БпЛА С-70 "Охотнік",

– зауважили у ГУР.

Інші російські розробки

У жовтні 2025 Росія розробила дрон-камікадзе під назвою "Клин" зі штучним інтелектом. Уже у лютому такий ударний дрон знищили бійці 118 ОМБр. Фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що бойова частина такого БпЛА до 5 кілограмів, а дальність польоту до 120 кілометрів.

У лютому російська армія отримала нібито "‎велику партію"‎ винищувачів Су-57 з оновленими бортовими системами та комплексом озброєння. Точна кількість бортів не розголошувалася. Цей літак може досягати швидкості до 2450 кілометрів за годину і має дальність польоту близько 3500 кілометрів. Водночас раніше він мав проблеми з радаром та системою управління.