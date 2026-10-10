Однако после прекращения полетов западных аэростатов над СССР самолет утратил актуальность, и в настоящее время оба сохранившихся экземпляра находятся в музеях. Об этом пишет Defense Express.

Зачем СССР создавал М-17 "Стратосфера"?

В 1950-х годах страны НАТО начали использовать высотные аэростаты для разведывательных полетов над территорией Советского Союза. Это вызвало беспокойство в Москве, и в 1967 году советское руководство поставило задачу создать самолет, способный уничтожать такие цели на различных высотах.

Разработку поручили конструкторскому бюро Мясищева. Так появился М-17 "Стратосфера" – специализированный высотный самолет, основным назначением которого была борьба с аэростатами.

М-17 "Стратосфера" / Фото из открытых источников

Особенностью конструкции стало минимальное вооружение: самолет не имел бортовой радиолокационной станции, а для поражения целей использовал спаренную 23-миллиметровую авиационную пушку с оптическим каналом наведения. Зато он мог подниматься на высоту до 21,5 километра, что позволяло добираться до высотных аэростатов.

Первый опытный экземпляр М-17 совершил полет в декабре 1978 года, но впоследствии его потеряли в результате чрезвычайного происшествия. Второй самолет был изготовлен позже, и в 1982–1983 годах он успешно прошел испытания. В ходе них М-17, в частности, смог сбить 9 аэростатов на высотах от 9 до 21 километра.

Самолет "Стратосфера" имел следующие характеристики:

Длина фюзеляжа: 22,27 метра.

Размах крыла: 40,32 метра.

Нормальная взлетная масса: 18,4 тонны.

Экипаж: один человек.

Максимальная скорость: 743 километра в час на высоте 20 километров.

Максимальная высота полета: 21,5 километра.

Боевой радиус: 1315 километров.

Однако в 1983 году США и другие западные страны прекратили запускать аэростаты в воздушное пространство СССР. Из-за этого потребность в специализированном самолете для борьбы с такими целями уменьшилась, а М-17 начали использовать для экспериментальных задач.

Дальнейшим развитием этой авиационной линейки стал самолет М-55 "Геофизика". В 2023 году Россия расконсервировала его и установила контейнер с разведывательной аппаратурой от Су-34.

В 1990 году также был изготовлен третий экземпляр М-17 в конфигурации для борьбы с аэростатами, однако практического применения он не нашел. После распада СССР оба уцелевшие самолета этого типа стали музейными экспонатами.

Напомним, Россия испытывает необычный способ защиты нефтеперерабатывающих заводов от украинских дальнобойных дронов – аэростатные заграждения. Система состоит из двух аэростатов, между которыми натянута сетка из тонких тросов, призванная перехватывать беспилотники.

Чтобы дроны не могли просто перелететь преграду, разработчики предусмотрели радары, которые определяют высоту полета цели и помогают автоматически изменять высоту заграждения.

В то же время эффективность такой конструкции против современных украинских БПЛА остается под вопросом. В частности, неизвестно, сможет ли система достаточно быстро реагировать на маневры дрона и выдержит ли столкновение с более тяжелым беспилотником, летящим со скоростью несколько сотен километров в час.

Дополнительным риском является сильный ветер, который может нарушить стабильность аэростатов и всей конструкции. В настоящее время подобные российские разработки находятся на стадии испытаний, а их эффективность против дальнобойных дронов не доказана.

Сама технология аэростатных заграждений применялась еще во время мировых войн, в частности Великобритания использовала их для защиты Лондона от немецких ракет V-1, но они перехватили лишь около 5% ракет, запущенных по городу.