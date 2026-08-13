В новой российской ракете обнаружили микрокомпьютер Nvidia для искусственного интеллекта, – ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины проанализировало российскую крылатую ракету С-71 "Монохром". Специалисты обнаружили компьютерный модуль Nvidia Jetson Orin.

Эта находка свидетельствует о необходимости усиления санкционного давления и координации усилий цивилизованного мира. Об этом сообщили в ГУР.

Что известно о новой ракете?

Разведчики сообщили, что наличие микрокомпьютера может свидетельствовать о попытках России применять в своем оружии технологии искусственного интеллекта. Оккупанты могут использовать ИИ для улучшения автоматического наведения и обработки данных в полете.

Военная разведка обнародовала данные о 35 новых электронных компонентах, идентифицированных в вооружении врага. Среди находок есть:

элементы пассивной радиолокационной головки для БПЛА "Герань-2", которую Россия начала устанавливать для обнаружения средств ПВО и радиолокационных станций;

китайская камера Honpho TS130C-01 с реактивного дрона "Герань-4";

детали активной головки самонаведения аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал".

ГУР сообщило, что украинские специалисты продолжают анализировать вражеское вооружение и выявлять иностранные компоненты.

Эти данные помогают Украине и партнерам выявлять критически важные иностранные технологии, используемые в российском оружии, и усиливать меры по блокированию их поступления в государство-агрессор,

– заявили в ведомстве.

Они подчеркнули, что российский оборонно-промышленный комплекс до сих пор не способен заменить импортные высокотехнологичные детали собственными разработками.

Во вторник, 11 августа, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий также сообщил, что Москва сильно зависит от иностранных комплектующих. Речь идет не только о сложных военных технологиях, но и о деталях гражданского назначения.