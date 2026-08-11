Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Откуда Москва берет детали?

Одними из наиболее критических элементов для российского вооружения остаются системы навигации. Для их производства Москва использует компоненты, поступающие из разных стран.

Наиболее критические элементы, например, системы навигации, они получают от американских компаний, что-то поступает из Китая, Японии, Тайваня, Южной Кореи, Европы. Причем далеко не все эти компоненты военного или даже двойного назначения – на сегодняшний день они используют для вооружения много элементов исключительно гражданского назначения,

– отмечает Скибицкий.

В то же время Россия осознает уязвимость такой зависимости и пытается создать собственную компонентную базу. По словам генерал-майора, одна из задач, которую Москва ставит перед своими производителями, заключается в максимальном переходе на компоненты собственного производства.

В частности, это касается проекта "Дань-Т", для которого Россия стремится обеспечить использование исключительно собственной компонентной базы. Однако полностью отказаться от импортных технологий России пока не удается. Особенно сложной проблемой остаются двигатели для новых российских ударных беспилотников.

Отдельную проблему для Москвы представляет производство турбореактивных двигателей для "Герани-4" и "Герани-5".

Если говорить о "Герань-4" и "Герань-5", то у них существует проблема с турбореактивными двигателями: они пытаются разработать свои собственные. В настоящее время они полностью зависят от поставок таких двигателей из Китая, и они дорогие, каждый – около 35–40 тысяч долларов,

– говорит он.

Для Украины вопрос об иностранных комплектующих в российском оружии важен не только с точки зрения разведки, но и в контексте санкционной политики. Украинские структуры отслеживают, какие именно иностранные компоненты используются в российском вооружении, и передают эту информацию международным партнерам.

Для нас это тоже проблемные вопросы, которые подпадают под международные санкции. У нас – в разведывательном сообществе, аппарате СНБО, МИД, у советника президента по вопросам санкций – есть в этом направлении определенные успехи, мы определяем, какие иностранные критические элементы используются россиянами, все это публикуется и предоставляется нашим партнерам для обработки,

– отмечает Скибицкий.

Отдельной проблемой является то, что часть деталей, которые Россия использует в производстве вооружения, изначально не предназначалась для военной сферы. Это могут быть электронные компоненты, системы навигации и другие технологические решения, которые производители создают для гражданского рынка. Попав в Россию, такие компоненты могут быть интегрированы в военную продукцию.

Поэтому для эффективного санкционного давления недостаточно контролировать только непосредственных производителей оружия. Необходимо отслеживать всю цепочку поставок – от производителя отдельной микросхемы или навигационного компонента до российского предприятия, которое использует его в ракете или беспилотнике.

Россия при этом пытается сократить такую зависимость, развивая собственное производство. Однако ситуация с турбореактивными двигателями для "Гераней-4" и "Гераней-5" показывает, что даже при масштабной мобилизации собственного оборонно-промышленного комплекса Москва пока не может полностью отказаться от импортных технологий.

Напомним, Россия продолжает наращивать производство ракетного вооружения. По основным типам ракет российский военно-промышленный комплекс в настоящее время выполняет месячные планы на 110–120%, а по отдельным позициям превышение достигает 200%.