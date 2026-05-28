Из-за угроз КНДР: Южная Корея планирует строительство своей первой атомной подводной лодки

Минобороны Южной Кореи планирует создать собственный подводный флот с ядерными силовыми установками. Соответствующее решение утвердили в ответ на угрозы со стороны Северной Кореи.

В то же время чиновники отметили, что новые субмарины будут иметь обычное вооружение, а страна не планирует обладать ядерным оружием. Чтобы все было максимально прозрачно, Сеул будет сотрудничать с МАГАТЭ. Об этом пишет Interesting Engineering.

Какой будет новая сеульская субмарина?

В Сеуле утвердили новую военную программу под названием "Chang Bogo N Project". Ее назвали в честь первой южнокорейской подводной лодки.

К слову, Южная Корея уже имеет опыт в кораблестроении. Так, ранее компания Hanwha Ocean построила дизель-электрическую подводную лодку класса KSS-III. Но она пришвартована в Канаде как демонстрационная модель – канадское правительство ищет подрядчика для закупки 12 обычных субмарин для собственных оборонных нужд.

Атомные подводные лодки, которые Сеул планирует построить, не будут иметь ядерного оружия.

Но, как отмечается, что они имеют некоторые преимущества над обычными дизель-электрическими.

Так, ядерная силовая установка позволяет проводить длительные миссии подводного наблюдения и не требует всплывать на поверхность. Кроме того, такие лодки действуют максимально незаметно и могут мгновенно реагировать на опасности.

Реакторы новых корейских субмарин будут работать на низкообогащенном уране. Также разработчики задумали спроектировать систему так, чтобы судно могло длительное время функционировать с минимальной потребностью в замене топлива.

Запуск первой лодки запланирован в середине 2030-х годов, а принять на вооружение смогут ближе к концу десятилетия.

Напомним, что в ноябре 2025 Южная Корея и США договорились о совместной работе над созданием атомных субмарин. Стороны решили детально обсудить пути поставки топлива для реакторов.

Почему Сеул решил строить свой подводный флот?

Строить корейцы новый флот будут из-за действий Севера.

Так, в 2025 году Пхеньян заявил, что работает над стратегической подводной лодкой с управляемыми ракетами и ядерным двигателем.

По мнению южнокорейских военных, новое судно КНДР вместе с наземными ракетами позволит Ким Чен Ыну серьезно усилить мощь своей страны. Поэтому союзникам надо иметь платформу, которая могла бы сдерживать угрозы на море.

Целью этого проекта является повышение оперативной выносливости и живучести, тем самым усиливая возможности морской безопасности и достигая более высокого уровня сдерживания, в частности в отношении Корейской Народно-Демократической Республики,

- говорится в документе минобороны Южной Кореи.

