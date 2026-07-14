Россия изменила тактику использования "Шахедов": Forbes объяснил, почему новые удары стали более опасными

Российские войска изменили подход к применению дронов "Герань", распределив их по различным боевым задачам. Новая тактика призвана повысить эффективность ударов и затруднить работу украинской ПВО.

Об этом пишет Forbes.

Какую опасность представляет новая тактика россиян в использовании "Шахедов"?

Российская армия изменила тактику применения ударных беспилотников "Герань" ("Шахед"), перейдя к системному использованию различных модификаций дронов в зависимости от поставленных задач. По словам советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова, после того, как украинская ПВО научилась уничтожать до 92–96 % бензиновых "Шахедов", Россия стала все чаще использовать реактивные модификации для ударов по целям в глубоком тылу.

В Forbes отмечают, что ранее массированные атаки "Шахедами" утратили эффективность, ведь большинство дронов сбивали еще на подлете. Теперь оккупанты используют различные типы беспилотников в соответствии с отдельными ролями.

Базовая "Герань-2" по-прежнему применяется для ежедневных ударов вблизи линии фронта. По оценкам издания, Россия запускает около 200 таких дронов в сутки. Они работают в составе скоординированных групп, используя mesh-сеть для обмена данными, что снижает зависимость от спутниковой навигации и повышает устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь, реактивные "Герань-3" и "Герань-4" используются для ударов по важным объектам в глубоком тылу Украины. Перед такими атаками российские войска проводят многоэтапную разведку, чтобы определить местонахождение целей и проложить маршруты полета, позволяющие избегать украинской ПВО. Также новые модификации дронов "Герань" получили современные датчики, в частности оптические и инфракрасные системы. Они могут обнаруживать дроны-перехватчики, позиции ПВО, а также самостоятельно находить и сопровождать цели, что повышает их эффективность даже в условиях применения РЭБ.

В Forbes также отметили, почему реактивные беспилотники все чаще применяются в сочетании с крылатыми и баллистическими ракетами. Кроме того, Россия увеличивает производство "Герани-4", перенаправляя на это ресурсы с других модификаций, что свидетельствует об изменении ее стратегии использования ударных дронов.

Напомним, Россия начала активнее применять реактивные беспилотники, которые обладают значительно большей скоростью и стали новым вызовом для украинской ПВО. По словам авиаэксперта Константина Криволапа, такие дроны могут развивать скорость до 450–550 километров в час, потому что украинские дроны-перехватчики не всегда успевают их догнать. В настоящее время Украина работает над созданием новых средств противодействия, в частности систем обнаружения и реактивных перехватчиков.