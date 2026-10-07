Швеция разместит Patriot в Польше для защиты центра, через который поставляется оружие в Украину

Швеция развернет системы противоракетной обороны Patriot на востоке Польши. Они укрепят защиту важного логистического центра НАТО, через который проходит военная помощь Украине.

Об этом 6 октября заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает Reuters.

Почему НАТО усиливает защиту Польши?

Операция должна начаться в декабре 2026 года. Швеция планирует направить около 100 военнослужащих из подразделения противовоздушной обороны в Гальмстаде. В то же время Стокгольм не раскрывает, сколько именно систем Patriot будет развернуто на территории Польши.

Задача как развертывания Gripen, так и развертывания Patriot заключается... в защите логистического центра НАТО в Польше в аэропорту,

– заявил премьер-министр Швеции.

Швеция усилит свое военное присутствие в Польше сразу по двум направлениям. На прошлой неделе страна объявила об отправке истребителей Gripen для участия в миссии НАТО по патрулированию и наблюдению за воздушным пространством.

Решение Швеции принято на фоне растущих опасений относительно возможных российских гибридных атак против стран, поддерживающих Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявлял, ссылаясь на разведданные, что Россия может готовить атаки с использованием беспилотников и ракет против государств – союзников Украины.

Напомним, Польша готовит закон о так называемом "предвоенном положении",, который должен позволить стране быстрее реагировать на угрозы еще до официального начала войны. Документ будет определять правила действий в ситуации, когда страна формально находится в мирное время, но уровень угроз уже значительно выше.

Законопроект призван укрепить оборонный потенциал Польши и улучшить взаимодействие армии со службами внутренней безопасности.

Особое внимание планируется уделить противодействию гибридным и кибернетическим угрозам, а также дезинформации. Новые правила могут позволить быстрее перебрасывать воинские подразделения и лучше готовить инфраструктуру к действиям армии.

Также Польша хочет согласовать свой План оборонного реагирования с документом НАТО – NATO Response System. Кроме того, планируется увеличить количество подразделений, которые будут находиться в системе постоянного оборонного дежурства.

Законопроект также предусматривает изменения в системе военных учений, тренировок и курсов с учетом новых угроз. Ожидается, что документ может быть передан на рассмотрение президента Польши уже в течение ближайших нескольких недель.