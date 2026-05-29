Стена дронов работает, – в 110-й ОМБр удивили, сколько живет обнаруженный российский пехотинец

На фронте все заметнее эффект от работы украинских дронов и ударов по российской логистике. Из-за этого оккупантам сложнее накапливать пехоту, подвозить ее к переднему краю и поддерживать прежний темп атак.

Начальник отдела коммуникаций 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач в эфире 24 Канала рассказал, как это влияет на ситуацию в зоне работы бригады. По его словам, Силы обороны Украины уже сформировали стену дронов, а обнаруженный российский пехотинец часто живет на поле боя всего несколько минут.

Стена дронов изменила ситуацию на фронте

По словам военного, сейчас на поле боя уже нет задачи уничтожать определенное количество оккупантов за день. Россияне все реже доходят до переднего края, а на отдельных участках просто не имеют понятного способа действовать в новых условиях.

Военный рассказал сколько живет обнаруженный оккупант на поле боя: смотрите видео

Силы обороны Украины постепенно насыщают фронт дронами и роботизированными системами, из-за чего любое движение противника становится чрезвычайно рискованным.

Поле боя – это тотальное уничтожение. Стена дронов, о которой говорил президент, сформирована. Это действительно стена дронов,

– отметил Секач.

Он обратил внимание, насколько быстро меняется война. Бойцы, которые несколько месяцев назад заходили на позиции, после возвращения видят там уже роботизированные комплексы, которых раньше не было. Поэтому российское командование вынуждено постоянно искать новые решения, ведь старые подходы все чаще перестают работать.

Противник не знает, как действовать на этом участке, как и вообще на фронте не знает, как действовать,

– подчеркнул он.

Даже если Россия снова попытается нарастить количество пехоты и бросать ее в атаки, это не гарантирует результата. По словам военного, при нынешней плотности работы беспилотников большие группы оккупантов так же будут нести значительные потери еще до того, как смогут выполнить поставленные задачи.

Сколько живет обнаруженный оккупант?

Плотность дронов на фронте настолько выросла, что российским пехотинцам все труднее передвигаться даже небольшими группами.

Если раньше FPV-дроны в основном охотились на технику, то сейчас беспилотники массово работают и по живой силе. Поэтому оккупанты часто попадают под удар сразу после того, как их замечают.

Сейчас одного этого несчастного персонажа могут уничтожать и пять, и десять дронов. Это просто небо жужжит, и все в дронах,

– объяснил Секач.

По его словам, между подразделениями даже возникает своеобразное соревнование, кто быстрее доберется до цели. Количество ударных дронов и бомберов на передовой существенно возросло, поэтому шансов остаться незамеченным становится все меньше.

Вижу какой-то дурачок идет по полю. Все, спалился. Я себе внутренний таймер ставлю – 5 минут его нет. Реально 5 минут его нет,

– отметил он.

Военный отметил, что такая ситуация стала возможной благодаря комплексной работе Сил обороны Украины. Часть российских военных уничтожают еще на подходах к переднему краю, поэтому на нуле или в серой зоне оккупантов уже значительно меньше, чем было раньше.

Что известно о последних потерях врага?

В ночь на 28 мая 2026 года Силы обороны Украины ударили по российской РЛС "СТ-68" в Феодосии, а также по пунктам управления беспилотниками, складах боеприпасов и материально-технического обеспечения в Донецкой области. Отдельно Генштаб сообщил, что после предыдущего удара по пункту управления в районе Парасковиевки был уничтожен сам объект и, по предварительным данным, 18 оккупантов.

По состоянию на 29 мая 2026 года Генштаб ВСУ сообщил, что за предыдущие сутки Россия потеряла еще 960 военных. Общие потери личного состава с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 361 070 человек. Также враг за сутки потерял танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы, РСЗО, автомобильную технику и беспилотники.

В ночь на 29 мая 2026 года под ударом снова оказался НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Несмотря на заявления российских властей о якобы отсутствии возгораний, в сети появились фото и видео пожара на территории завода. Российские медиа пишут, что это уже по меньшей мере десятая атака на этот объект с начала полномасштабной войны.

28 мая 2026 года операторы 413 полка СБС "Рейд" вместе с бойцами 1 отдельного центра СБС поразили пункт временной дислокации 9 отдельной мотострелковой бригады России в районе Безымянного на временно оккупированной Донетчине.