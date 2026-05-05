Превосходит С-500 россиян: редкие кадры китайской системы ПРО HQ-29, которая может сбивать спутники

В сети показали новые редкие кадры перемещения китайской системы ПРО HQ-29. Она способна сбивать спутники и мощнее российской С-500.

Военный портал Defense Express обратил внимание на важные детали этой системы.

Что известно о HQ-29?

В китайских соцсетях распространились кадры перевозки по железной дороге HQ-29. На видео видно 8 пусковых установок и 16 ракет к ним.

Впервые HQ-29 официально представили совсем недавно – в сентябре 2025 года. Произошло это во время военного парада в Пекине. Утверждается, что установку ранее того же года приняли на вооружение.

Интересно! Разработка мобильной стратегической системы противоракетной обороны HQ-29 продолжалась еще с начала 2000-х годов.

Аналитики Defense Express, учитывая опубликованные кадры, считают, что на вооружении Китая уже может быть по меньшей мере две батареи этого комплекса.

Такие предположения сделаны из-за того, что пусковые установки, продемонстрированные на параде, и пусковые из нового видео имеют разный камуфляж и маркировку.

Поэтому HQ-29 с кадров может быть уже второй батареей.

Однако, это лишь предположение, поскольку пусковые установки HQ-29 после проведения парада могли просто перекрасить. Поэтому не исключено, что парадные HQ-29 и те, что замечены недавно, это одни и те же пусковые,

– одновременно предостерегли аналитики.

Какие характеристики HQ-29?

Об этой системе противоракетной обороны официально известно крайне мало. Это мобильная платформа для быстрого развертывания и гибкости

Большинство ее характеристик основывается на внешних оценках.

Поэтому ориентировочная дальность поражения этой установки – до 2500 километров.

Неоднозначные данные по высоте перехвата. По одним данным она составляет до 850 километров, по другим – от 150 до 600 километров, что более правдоподобно.

Скорость ракеты HQ-29 – на уровне 6 – 10 Махов, а это 7 350 – 12 250 километров в час.

Обратите внимание! Эти характеристики – всего лишь оценки. Настоящие возможности HQ-29 могут быть совершенно другими.



Система предназначена для перехвата баллистических ракет, возможно, и межконтинентальных, а также гиперзвуковых ракет и спутников на низкой околоземной орбите.



Если указанные характеристики HQ-29 правильные, то они превышают объявленные возможности российской системы противоракетной обороны С-500. Ее максимальная дальность стрельбы якобы 600 километров, а высота перехвата – до 200 километров.

Продолжается напряжение между Китаем и Тайванем. В частности, 28 апреля Тайвань привел войска в состояние повышенной готовности из-за присутствия вблизи острова 9 китайских кораблей и 22 самолетов. Президент Лай Цинде заявил, что китайские власти используют военное присутствие для психологического давления.

А об отношениях Китая и России высказался китайский министр обороны Дун Цзюнь. Он заявил, что 2026 год является решающим для отношений с Москвой, в частности в сфере оборонного производства.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в разговоре с 24 Каналом на это сказал, что заявление Китая является свидетельством слабости российской милитарной машины. Сейчас Украина имеет проблему в количестве вооружения, а Россия – отстает именно технологически и прибегает к копированию украинских разработок, но имеет возможность поставить их на массовое производство.

В то же время Китай придерживается официального нейтралитета относительно войны в Украине. Впрочем, он активно проникает на оккупированные украинские территории через технологическое и экономическое сотрудничество. Китайцы используют местные ресурсы и налаживают сотрудничество через частный бизнес, чтобы контролировать логистические маршруты.

Например, по данным Восточной правозащитной группы, на ВОТ действует примерно 6 000 базовых станций мобильной связи на китайском оборудовании. Также около 80 банковских отделений на Донбассе осуществляют операции с китайским юанем.