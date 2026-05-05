Військовий портал Defense Express звернув увагу на важливі деталі цієї системи.

Що відомо про HQ-29?

Китайськими соцмережами поширилися кадри перевезення залізницею HQ-29. На відео видно 8 пускових установок та 16 ракет до них.

Вперше HQ-29 офіційно представили зовсім нещодавно – у вересні 2025 року. Сталося це під час військового параду у Пекіні. Стверджується, що установку раніше того ж року взяли на озброєння.

Цікаво! Розробка мобільної стратегічної системи протиракетної оборони HQ-29 тривала ще з початку 2000-х років.

Аналітики Defense Express з огляду на опубліковані кадри вважають, що на озброєнні Китаю вже може бути щонайменше дві батареї цього комплексу.

Такі припущення зроблені через те, що пускові установки продемонстровані на параді та пускові із нового відео мають різний камуфляж та маркування.

HQ-29 / Фото китайських ЗМІ

Тож HQ-29 з кадрів може бути вже другою батареєю.

Однак, це лише припущення, оскільки пускові установки HQ-29 після проведення параду могли просто перефарбувати. Тож не виключено, що парадні HQ-29 та ті що помічені нещодавно, це одній й ті самі пускові,

– водночас застерегли аналітики.

Які характеристики HQ-29?

Про цю систему протиракетної оборони офіційно відомо вкрай мало. Це мобільна платформа для швидкого розгортання та гнучкості

Більшість її характеристик ґрунтується на зовнішніх оцінках.

Тож орієнтована дальність ураження цієї установки – до 2500 кілометрів.

Неоднозначні дані щодо висоти перехоплення. За одними даними вона становить до 850 кілометрів, за іншими – від 150 до 600 кілометрів, що більш правдоподібно.

Швидкість ракети HQ-29 – на рівні 6 – 10 Махів, а це 7 350 – 12 250 кілометрів за годину.

Як виглядає HQ-29 / Скриншоти відео



Зверніть увагу! Ці характеристики – це лише оцінки. Справжні можливості HQ-29 можуть бути абсолютно інші.



Система призначена для перехоплення балістичних ракет, можливо, й міжконтинентальних, а також гіперзвукових ракет і супутників на низькій навколоземній орбіті.



Якщо зазначені характеристики HQ-29 правильні, то вони перевищують оголошені можливості російської системи протиракетної оборони С-500. Її максимальна дальність стрільби нібито 600 кілометрів, а висота перехоплення – до 200 кілометрів.

Як виглядає С-500 / Фото з відкритих джерел

Китай: останні новини

Триває напруження між Китаєм та Тайванем. Зокрема, 28 квітня Тайвань привів війська у стан підвищеної готовності через присутність поблизу острова 9 китайських кораблів і 22 літаків. Президент Лай Цінде заявив, що китайська влада використовує військову присутність для психологічного тиску.

А щодо відносин Китаю та Росії висловився китайський міністр оборони Дун Цзюнь. Він заявив, що 2026 рік є вирішальним для відносин з Москвою, зокрема у сфері оборонного виробництва.

Голова Українського центру безпеки й співпраці Сергій Кузан у розмові з 24 Каналом на це сказав, що заява Китаю є свідченням слабкості російської мілітарної машини. Наразі Україна має проблему в кількості озброєння, а Росія – відстає саме технологічно і вдається до копіювання українських розробок, але має можливість поставити їх на масове виробництво.

Водночас Китай дотримується офіційного нейтралітету щодо війни в Україні. Втім, він активно проникає на окуповані українські території через технологічну та економічну співпрацю. Китайці використовують місцеві ресурси та налагоджують співпрацю через приватний бізнес, аби контролювати логістичні маршрути.

Наприклад, за даними Східної правозахисної групи, на ТОТ діє приблизно 6 000 базових станцій мобільного зв'язку на китайському обладнанні. Також близько 80 банківських відділень на Донбасі здійснюють операції з китайським юанем.