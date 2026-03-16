Украинские ракеты для ПВО: в Fire Point ответили, реально ли их изготовить

Украина нуждается в собственных ракетах для ПВО на фоне регулярных массированных атак России и недостатка перехватчиков. Поэтому все чаще возникает не только вопрос, реально ли их производить, но и на какой технической базе это можно сделать.

Соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Fire Point Денис Штилерман в эфире 24 Канала объяснил, реально ли Украине получить собственные ракеты для ПВО. По его словам, такая перспектива уже не выглядит чисто теоретической, но имеет несколько важных условий.

Fire Point уже предлагают основу для собственных ракет ПВО

Тему собственных ракет для ПВО Штилерман связал не только с украинскими потребностями, но и с более широким запросом на новые системы защиты в Европе. Именно в таком контексте в Fire Point предложили идею панъевропейского баллистического щита Freya. По замыслу компании, речь идет о платформе, на которой можно строить новый перехватчик для баллистических целей.

Fire Point делает ставку на постоянные испытания дронов и ежедневно тестирует новые навигационные решения, антенны, двигатели и системы наведения. В компании также работают над крылом-баком для увеличения дальности, автоматическим наведением на основе map matching и усилением FP-2, который применяют по ПВО, командным пунктам и скоплениям сил.

В компании говорят, что для этого уже есть техническая база. Речь идет об изделии, созданном по логике ракеты С-400, но в более легком композитном исполнении. Именно такую платформу Fire Point и предлагает развивать дальше вместе с партнерами.

Проходная идея этой инициативы в том, что мы сделали перехватчик, который является клоном С-400, но он легче, потому что композитный,

– пояснил Штилерман.

Отдельно в Fire Point отмечают, что готовы открыть партнерам программную часть и алгоритмы управления. Для них это важно не только с технической точки зрения, но и с политической, потому что речь идет об оружии, которое не должно зависеть от внешнего разрешения или дистанционного вмешательства после передачи. Именно на такой платформе, по замыслу компании, и можно развивать перехватчик для баллистических целей.

Мы готовы открыть весь софт и все алгоритмы. Там нет ни одного "килсвича", мы не можем дистанционно выключить эту систему после того, как передали ее,

– подчеркнул он.

Самым сложным техническим вопросом Штилерман назвал головку самонаведения. В то же время, по его словам, даже без нее возможен другой подход, когда ракета получает координаты от наземных станций и работает через uplink.

Международный консорциум может ускорить создание ракеты для ПВО

В Fire Point признают, что быстрого серийного результата здесь ждать не стоит, потому что одним из самых сложных узлов остается головка самонаведения. Именно поэтому компания предлагает двигаться через международный консорциум, а не замыкать разработку в пределах одной страны.

Сейчас мы предложили создать международный консорциум. Первые перехваты, я думаю, будут в 27-м году,

– объяснил он.

Отдельно соучредитель Fire Point обратил внимание, что Украина имеет преимущество в скорости решений и гибкости оборонного бизнеса. По его мнению, в Европе подобные проекты часто замедляет чрезмерная бюрократия, тогда как нынешняя ситуация с безопасностью требует значительно более быстрого подхода.

К слову: страны Ближнего Востока все активнее обращаются к Украине за помощью в противодействии дронам и развитии ПВО. Такое сотрудничество связывают с возможным финансированием украинских решений, закупкой ракет PAC-3 для Patriot, развитием радиолокационных систем и реинвестицией средств в новые технологии.

Именно поэтому вопрос собственного производства оружия он связывает не только с обороной, но и с реальной независимостью государств.

Если вы не имеете собственного оружия, которое сами производите и на использование которого вам не нужны разрешения других стран, то вы не имеете суверенитета,

– подчеркнул Штилерман.

Он добавил, что нынешний ход событий в мире только подталкивает Европу к такому выводу. Поэтому, по его словам, вопрос собственных перехватчиков для ПВО касается уже не только оборонной промышленности, но и более широкого понимания безопасности и независимости.

