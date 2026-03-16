Соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в эфире 24 Канала объяснил, в чем именно украинские разработки имеют сильную сторону. По его словам, это преимущество влияет и на дальность, и на поражение целей, и на дальнейшее развитие самих систем.

В Fire Point сделали ставку на постоянные испытания

Преимущество своих дронов в Fire Point объясняют непрерывным циклом тестов. В компании ежедневно проверяют новые навигационные решения, антенны, двигатели, системы связи и наведения, чтобы быстро подстраивать изделие под нужды фронта. Именно такая модель позволяет не останавливать развитие и постоянно искать более эффективные решения.

Мы никогда не жалели денег на R&D. У нас ежедневно минимум четыре тестовых полета такого дрона ежедневно. Мы тестируем все: новые навигационные решения, антенны, приборы, системы наведения,

– объяснил Штилерман.

Параллельно платформу изначально сделали максимально простой в сборке. Это позволило быстро нарастить производство без дефицита узких специалистов, а уже потом перейти к более сложным решениям, когда в команде стало больше опытных работников.

Новые решения дают или большую дальность, или более тяжелую боевую часть

После масштабирования производства в Fire Point смогли перейти к более сложной конструкции крыла. Речь идет о решении, которое позволяет или существенно увеличить дальность полета, или усилить боевую часть без потери темпа производства. Это стало возможным благодаря опыту работников, которые уже научились работать с композитами.

Это будет не просто крыло, а крыло-бак. Оно позволит практически вдвое повысить дальность применения, потому что имеет лучшее аэродинамическое качество и позволяет нести гораздо больше топлива,

– пояснил он.

Отдельно в компании работают над удешевлением навигации и новыми подходами к наведению. В частности, там тестируют решение на основе map matching, которое должно позволить отказаться от дорогих антенн и вывести дрон на автоматическую работу по цели даже ночью.

Это даст возможность дрону автоматически выходить в район цели, далее распознавать ее, автоматически захватывать и попадать,

– подчеркнул Штилерман.

Такие решения, по логике разработчиков, позволяют одновременно улучшать боевые характеристики и снижать стоимость применения. То есть речь идет не только о новых возможностях дрона, но и о попытке сделать их более массовыми в использовании.

К слову! В Украине продолжается разработка баллистической ракеты FP-7, которую называют аналогом ATACMS с дальностью до 300 километров. Уже состоялся первый полет, испытания переходят на новый этап, а саму ракету запускают с прицепной платформы.

FP-2 работает по широкому спектру целей

В качестве примера такого подхода в Fire Point привели FP-2, который создавали для работы по прифронтовых и пограничных целях. Этот дрон имеет меньшую дальность, чем FP-1, но значительно более мощную боевую часть. В компании сравнивают его с российским "Ланцетом", но утверждают, что украинская разработка превосходит его и по мощности, и по дальности, и по стоимости.

У него раз в 30 больше боевая часть, чем у "Ланцета", и летит он где-то в четыре раза дальше. А стоит меньше,

– объяснил соучредитель Fire Point.

Этот дрон не заточен под одну узкую задачу. Его используют по скоплениям личного состава, командных пунктах и средствах противовоздушной обороны.

Все, что видим, то и разрушаем. Если долетаем, и военные видят пуск "Тора", "Панциря" или С-400, то летят и разрушают "Тор", "Панцирь" или С-400,

– подчеркнул он.

В ближайшее время боевую часть FP-2 планируют увеличить со 105 до 158 килограммов. Это должно еще больше расширить его возможности для ударов по защищенным и важным целям вблизи линии фронта.

