Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, как будет действовать новейшая система ПВО. Он также сравнил ее с проектом Dataroom от компании Palantir по защите от атак России.
В чем преимущества системы Michelangelo?
Криволап отметил, что принцип работы ПВО Michelangelo пересекается с проектом от компании Palantir, контракт с которой подписал министр обороны Михаил Федоров.
"Эти системы с немного разными задачами. Michelangelo – это защита объекта на дистанции 10 – 15 километров, это объектовая система защиты. А система, которую предлагает Федоров, работает на линии боевого соприкосновения. Это такой рубеж, действительно, стена. Но принципы, которые заложены в эти системы, очень похожи", – отметил авиаэксперт.
Обратите внимание! Министр обороны Михаил Федоров 18 января подписал соглашение с компанией Palantir из США о создании AI-платформы "Dataroom". Известно, что система будет анализировать миллионы данных за 4 года войны, – изображения, сенсорные данные, траектории, и они будут использоваться для тренировки ИИ. Это позволит ему предвидеть атаки и направлять дешевые автономные перехватчики на цели противника. Эта система должна создать условия для того, чтобы сделать Украину непобедимой в небе.
Принципы, по его словам, заключаются в том, чтобы с помощью искусственного интеллекта анализировать то, что предоставляют различные детекторы, датчики, сенсоры, радиолокационные станции, акустические системы. Все это обрабатывается и с помощью этого искусственный интеллект обучается прогнозировать, каким наилучшим способом защищаться.
"Система Федорова и компании Palantir сообщает о том, что мы будем обнаруживать и уничтожать дронами-перехватчиками. А система Michelangelo с помощью ИИ и всех систем, которые есть, будет выявлять данные и объединять их. С помощью модуля multi-domain C5 будет выработан наиболее эффективный способ защиты объекта. Речь идет о защите и против ракет, дронов или роя дронов. Но системы очень похожи", – подчеркнул Константин Криволап.
Стоит знать. Система Michelangelo собирает и анализирует данные с большого количества сенсоров одновременно, и это дает возможность прогнозировать активность противника и заблаговременно выбирать эффективные средства противодействия. "Купол" может автономно координировать "лучшие контрмеры против каждой конкретной угрозы", ведь совокупно применяет несколько сенсоров и передовых алгоритмов. Это позволяет значительно ускорить реакцию на нападение и уменьшить нагрузку на операторов.
Сегодня вокруг ИИ и его применения в военных целях, по мнению авиаэксперта, очень много всего происходит. Происходит очень стремительное развитие этих технологий. В частности, ИИ очень активно используется во всех украинских дронах-перехватчиках.
Что известно о "куполе" Michelangelo?
Итальянская оборонная компания Leonardo планирует до конца 2026 года протестировать в Украине новейший "купол" против воздушных атак Michelangelo.
По словам руководителя компании Роберто Чинголани, сейчас производится первый компонент системы, и его протестируют в реальных условиях, что покажет эффективность Michelangelo в борьбе с современными угрозами.
Эта система должна перехватывать, отслеживать и уничтожать различные воздушные цели. Например, баллистические и гиперзвуковые ракеты, массированные налеты дронов и цели, летящих на низких высотах. Система может оборонять границы "мертвой зоны" глубиной 10 – 15 километров от атак различными целями. Также она служит для соединения радаров, артиллерийских батарей, спутников и средств борьбы с дронами.
Кроме того, в 2027 году Michelangelo должны протестировать также на способность перехватывать баллистические ракеты. А уже к 2030-му систему могут полностью интегрировать в НАТО и ЕС.