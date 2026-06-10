Об этом пишет телеграм-канал "Крымский ветер", местные паблики и российские пропагандистские СМИ.

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Что известно о последствиях пожара в музее-панораме "Оборона Севастополя"?

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", на холме вблизи Исторического бульвара между железнодорожным вокзалом и музеем расположены позиции зенитных пулеметных установок, которые прикрывают вокзал и Южную бухту.

Очевидцы утверждают, что ранее с этих позиций неоднократно открывали огонь по беспилотникам, а пули и осколки падали неподалеку общественной остановки возле вокзала.

После инцидента в здании музея вспыхнул пожар. По информации источников телеграмм-канала, огонь быстро распространился, а пожарные не смогли оперативно добраться до места возгорания. Известно, что в 2023 – 2024 годах здание прошло реконструкцию и капитальный ремонт, в частности была обновлена кровля.

Справочно! Музей-панорама "Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов" посвящен одному из эпизодов Крымской войны, в которой Российская империя потерпела поражение от коалиции Османской империи, Великобритании, Франции и Сардинского королевства. После повреждений во время Второй мировой войны панораму частично восстановили в 1954 году.

Так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что музей якобы атаковал украинский беспилотник с кумулятивным зарядом.

Он прожег историческую медную крышу здания, после чего загорелось все внутреннее убранство,

– заявил оккупант.

Последствия удара российской ПВО по музею-панораме "Оборона Севастополя" / Фото из телеграм-канала "Крымский ветер" и российских СМИ

По его словам, крыша продолжала тлеть даже после начала тушения пожара, что значительно усложнило работу спасателей.

Кроме того, Развожаев сообщил, что от панорамного полотна, которое находилось на завершающей стадии реставрации, "ничего не осталось".

В Кремле также отреагировали на произошедшее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака якобы подтверждает "правильность действий России" в отношении Украины.

"Историю нельзя победить. Такие удары в очередной раз подчеркивают нашу правоту в борьбе за российские регионы", – сказал Песков журналистам.

Он также добавил, что музей будет восстановлен и он станет "лучшим, чем был раньше".

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала инцидент "очередным варварским актом против гражданского объекта". Она также говорит, что Украина "понесет за это ответственность".

В то же время авторы канала "Крымский ветер" обратили внимание, что вблизи музея расположены военные объекты, а сам беспилотник смог достичь центральной части Севастополя несмотря на наличие систем ПВО, зенитных установок и мобильных огневых групп.

Напомним, 8 июня Генштаб ВСУ сообщал, что Силы обороны ударили по нескольким важным для оккупантов объектам в Крыму. Речь идет о нефтебазе "Семиколодезянская" в районе населенного пункта Ленино и нефтебазу в Феодосии.