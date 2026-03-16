Украина передает арабским странам боевой опыт, полученный во время противодействия массированным атакам дронов и ракет со стороны России. В то же время сотрудничество может предусматривать взаимовыгодный обмен – в частности получение ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, комментировал 24 Каналу авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Что должна получить Украина от стран Персидского залива?

По словам Анатолия Храпчинского, такое взаимодействие не должно ослабить украинскую оборону, если приоритеты будут определены правильно. Он отмечает, что партнерство с государствами Ближнего Востока может обеспечить дополнительное финансирование для развития украинских систем противовоздушной обороны и закупки необходимого оборудования.

Кроме того, сотрудничество может охватывать не только поставки ракет, но и создание новых технических решений в сфере обнаружения целей. В частности речь идет о разработке радиолокационных систем для формирования эффективного маловысотного радиолокационного поля.

Вопрос заключается в том, смогут ли США увеличить объемы производства ракет PAC-3. По результатам перехватов баллистических и сложных для поражения ракет как в Украине, так и на Ближнем Востоке видно, что имеющихся объемов производства просто недостаточно. Именно поэтому я говорю о необходимости правильного взаимодействия между союзниками,

– отмечает Храпчинский.

Обратите внимание! Например, Франция могла бы активнее присоединиться, предложив модернизацию систем SAMP/T, чтобы повысить их эффективность в перехвате баллистических целей, а также привлечь дополнительное финансирование, которое могло бы быть направлено на защиту Украины, говорит эксперт.

Как арабские страны могут помочь нам?

Эксперт объясняет, что из-за конфликтов на Ближнем Востоке растет дефицит ракет PAC-3 для систем Patriot, которые активно используются и в Украине. В то же время страны региона могли бы помочь с закупками таких ракет для Киева по схеме, подобной американской программе Presidential Ukraine Rapid Assistance Initiative (PURL).

Храпчинский также отмечает, что в этом сотрудничестве важен не только коммерческий аспект, но и формирование новой архитектуры безопасности между партнерами. Финансовые ресурсы ближневосточных государств могли бы стать источником инвестиций в создание новых технологий, которые впоследствии будут использоваться не только в Украине, но и в странах Европы и других союзников.

Кроме того, средства, которые будут получать украинские оборонные компании от экспорта технологий – в частности дронов-перехватчиков – могут быть реинвестированы в развитие этих систем.

Следующим шагом, по словам эксперта, должна стать широкая автоматизация средств противодействия: автоматическое обнаружение целей, их захват и наведение средства перехвата без постоянного вмешательства оператора.

По мнению Храпчинского, подобные инвестиции могут открыть для Украины возможности создания новых технологических решений в сфере противовоздушной обороны. Речь идет о широком спектре проектов – от развития сенсорных систем до модернизации перехватчиков, которые могут быть реализованы при поддержке партнеров.

