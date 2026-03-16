Україна передає арабським країнам бойовий досвід, отриманий під час протидії масованим атакам дронів і ракет з боку Росії. Водночас співпраця може передбачати взаємовигідний обмін – зокрема отримання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, коментував 24 Каналу авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Що має отримати Україна від країн Перської затоки?

За словами Анатолія Храпчинського, така взаємодія не повинна послабити українську оборону, якщо пріоритети будуть визначені правильно. Він зазначає, що партнерство з державами Близького Сходу може забезпечити додаткове фінансування для розвитку українських систем протиповітряної оборони та закупівлі необхідного обладнання.

Крім того, співпраця може охоплювати не лише постачання ракет, а й створення нових технічних рішень у сфері виявлення цілей. Зокрема йдеться про розробку радіолокаційних систем для формування ефективного маловисотного радіолокаційного поля.

Питання полягає в тому, чи зможуть США збільшити обсяги виробництва ракет PAC-3. За результатами перехоплень балістичних та складних для ураження ракет як в Україні, так і на Близькому Сході видно, що наявних обсягів виробництва просто недостатньо. Саме тому я говорю про необхідність правильної взаємодії між союзниками,

– зазначає Храпчинський.

Зверніть увагу! Наприклад, Франція могла б активніше долучитися, запропонувавши модернізацію систем SAMP/T, щоб підвищити їхню ефективність у перехопленні балістичних цілей, а також залучити додаткове фінансування, яке могло б бути спрямоване на захист України, каже експерт.

Як арабські країни можуть допомогти нам?

Експерт пояснює, що через конфлікти на Близькому Сході зростає дефіцит ракет PAC-3 для систем Patriot, які активно використовуються і в Україні. Водночас країни регіону могли б допомогти із закупівлями таких ракет для Києва за схемою, подібною до американської програми Presidential Ukraine Rapid Assistance Initiative (PURL).

Храпчинський також наголошує, що у цій співпраці важливий не лише комерційний аспект, а й формування нової архітектури безпеки між партнерами. Фінансові ресурси близькосхідних держав могли б стати джерелом інвестицій у створення нових технологій, які згодом використовуватимуться не лише в Україні, а й у країнах Європи та інших союзників.

Крім того, кошти, які отримуватимуть українські оборонні компанії від експорту технологій – зокрема дронів-перехоплювачів – можуть бути реінвестовані у розвиток цих систем.

Наступним кроком, за словами експерта, має стати ширша автоматизація засобів протидії: автоматичне виявлення цілей, їхнє захоплення та наведення засобу перехоплення без постійного втручання оператора.

На думку Храпчинського, подібні інвестиції можуть відкрити для України можливості створення нових технологічних рішень у сфері протиповітряної оборони. Йдеться про широкий спектр проєктів – від розвитку сенсорних систем до модернізації перехоплювачів, які можуть бути реалізовані за підтримки партнерів.

