ВСУ получают снимки от частных спутников США, – WSJ

Западные журналисты информируют, что Америка делится с Украиной спутниковыми снимками. И это делают частные компании.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Как частные компании США передают Украине спутниковые снимки?

Технологию испытывали небольшие группы в течение последних 6 месяцев. Фото с коммерческих спутников компании Vantor (штат Колорадо) позволили повысить скорость и точность ударов украинских беспилотников.

Собственно, эта технология – результат трансатлантического сотрудничества между компанией Vantor, нидерландской компанией по геопространственной разведке Bravo1Alpha, американской компанией Persistent Systems и украинской оборонной компанией "Буревій".

Спутниковая разведка в режиме реального времени делает удары беспилотников в Украине более смертоносными, чем когда-либо. Коммерческие спутниковые снимки, поступающие непосредственно на телефоны солдат, ускоряют процесс поражения и создают новые проблемы для российских войск. (...) По словам поставщиков технологий и участников миссий, быстрое предоставление военным геопространственной развединформации сократило время, необходимое для выявления и поражения российских объектов, на целых 90 процентов. Изображение дополняет программное обеспечение, которое позволяет пользователям идентифицировать и детально исследовать цели,

– сказано в материале.

Внедрение программы украинскими военными является первым известным случаем, когда несекретные коммерческие спутниковые снимки поступают непосредственно к солдату для принятия боевых решений в режиме реального времени.

WSJ отметили: речь о тех же спутниках, которые используют для мониторинга незаконного рыболовства и обновления Google Maps.

Такие снимки позволяют видеть следы от шин, которые появляются у "сельскохозяйственных" зданий, – и сравнить это с предыдущими фото.

Разведывательные дроны не всегда дают такую возможность, к тому же следует долго ждать на обработку данных с них. А в плохую погоду они не летают. Впрочем, спутники не слишком эффективны в дни с густой облачностью, и не могут длительное время кружить над движущейся целью.

"Снимки со спутника Vantor поступают непосредственно на планшет, телефон или ноутбук солдата уже через 15 минут, минуя централизованную проверку в Киеве, которая обычно замедляла поступление разведданных на передовую на несколько часов или дней", - сообщило СМИ.

То есть это делает цепь разведки более компактной.

Таким образом, программа Vantor дает военным возможность сравнивать текущие спутниковые снимки с архивными и отслеживать изменения в инфраструктуре или перемещения объектов. Искусственный интеллект осуществляет мониторинг больших территорий и фиксирует изменение местоположения цели.

Программа создает трехмерные визуализации, с помощью которых военные могут моделировать оптимальную траекторию полета дрона.