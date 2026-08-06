"Аналог Starlink": что известно о российских спутниках "Рассвет"

После того как Илон Маск отключил для российской армии свои спутники, страна-агрессор приступила к созданию собственного аналога. Однако спутники "Рассвет" пока не стали полноценной заменой.

Компания-производитель не успевает завершить работу в обещанные сроки. Об этом пишет 24 Канал в своем эксклюзивном расследовании.

Что известно о спутниках "Рассвет"?

Российский аналог Starlink критически зависит от параллельного импорта. Компания "Бюро 1440", отвечающая за разработку спутника, существенно отстает от заложенных сроков реализации проекта.

Причина в неспособности России производить в необходимом качестве и количестве требуемые компоненты. Речь идет о высокоточных датчиках, устойчивых к радиации микросхемах, специализированных компонентах питания и прочем.

Поэтому "низкоорбитальная спутниковая группировка, ничем не уступающая Starlink", о которой говорили российские пропагандисты и Путин, пока не выглядит реальной.

Согласно открытым данным, первые три тестовых спутника были запущены еще в 2023 году. 23 марта 2026 года из-за задержки, связанной с производственными проблемами, страна-агрессор вывела на орбиту 16 спутников.

Официальная программа развертывания системы "Рассвет" предусматривала, что к концу этого года в космосе должно было находиться 156 аппаратов, а в 2027 году – еще 292.

Такого количества, по мнению экспертов, хватит для полноценного запуска в военных целях. Однако способность страны-агрессора вывести за 4 месяца 140 спутников выглядит как фантастика.

Каковы перспективы "Рассвета"?

Однако это не означает, что у России никогда не появится аналога Starlink. Через несколько лет Кремль может получить необходимое количество аппаратов в космосе, чтобы обеспечить свою армию спутниковой связью на территории Украины, Европы и Арктики.

Пока трудно предсказать, насколько качественным и стабильным будет покрытие. Россияне хотели установить спутники на высоте около 800 километров. Спутники Starlink расположены на 350 километров ниже.

По словам эксперта по спутниковой связи Владимира Степанца, спутники системы "Рассвет" уже как минимум два раза в сутки обеспечивают россиянам связь продолжительностью до часа.

Мы видим, что фактически уже сформировалась цепочка, которая примерно два раза в сутки обеспечивает такое хорошее покрытие, но на самом деле этих пролетов больше, то есть таких цепочек, охватывающих те или иные регионы, может пролетать несколько с интервалом примерно раз в полтора часа. Важно, что эти спутники уже обеспечивают довольно плотное покрытие,

– рассказал эксперт.

По данным сервиса N2YO, российские спутники четыре раза в сутки пролетают над Украиной, но стабильную связь с терминалами способны обеспечить 2–3 раза в сутки. Каждое такое окно дает оккупантам возможность управлять морскими брандерами и БПЛА.

Однако "Рассвет" серьезно уступает Starlink как количественно (у Маска более 10 тысяч спутников), так и качественно:

антенна Starlink весит 1,1–3,2 килограмма, а устройство российского производства – до 15 килограммов;

дополнительный вес либо существенно снизит дальность полета, либо заставит уменьшить боевую часть;

антенна "Рассвет" имеет габариты 60 на 60 сантиметров, что значительно больше, чем у устройства Маска.

Все эти факторы будут затруднять логистику оккупантам. Однако со временем россияне могут адаптировать терминалы для полноценной интеграции в собственное вооружение.

Что известно о российских попытках обойти запрет Starlink?

Отметим, что все "достижения" "ИКС Холдинга", к которому относится "Бюро 1440", за последние годы сводятся к использованию контрабанды, ввезенной через третьи страны. Потому что массовое производство современных процессоров в стране-агрессоре невозможно из-за отсутствия доступа к оборудованию.

Также Россия продолжает вербовать людей, в том числе украинцев, для активации терминалов Starlink. Недавно СБУ задержала российского агента, который незаконно зарегистрировал для оккупантов более 1000 терминалов.