"Российский Маск": кто отвечает за создание аналога Starlink для оккупантов

После отключения Starlink для российской армии страна-агрессор приступила к созданию собственного аналога. За проект отвечает компания "Бюро 1440" и ее руководитель Алексей Шелобков.

Об успехах и неудачах российского "импортозамещения" пишет "24 Канал" в своем эксклюзивном исследовании.

Что известно о "Бюро 1440"?

Задача замены отключенных спутников Starlink возложена на "Бюро 1440". Именно эта компания с офисом в Москве разрабатывает и запускает спутники для широкополосной связи для войск оккупантов.

Она входит в "ИКС Холдинг" – большой российский техногигант, отвечающий за разработки в сферах технологической инфраструктуры, информационной безопасности и спутниковой связи. Директором компании и управляющим партнером холдинга является Алексей Шелобков. Однако гениальным инженером и визионером, каким его видят россияне, он точно не является.

Вся продукция "ИКС Холдинга" зависит от компонентов западных стран, на которые наложены санкции. Их флагманом является компания YADRO, что производит серверы. Шелобков и его холдинг ничем не отличаются от остальных российских компаний, которые имеют минимум собственных разработок и критически зависят от западных электронных компонентов.

Несмотря на российскую пропаганду, рассказывающую о собственных уникальных технологиях и импортозамещении, в реальной жизни большинство российских "разработок" – это "смена наклеек". Массовое производство современных процессоров в стране-агрессоре невозможно из-за отсутствия доступа к оборудованию. Так же обстоит дело с контроллерами Ethernet, PCIe, SAS, модулями оперативной памяти, SSD и т. д.

Поэтому все "достижения" "ИКС Холдинга" за последние годы – это использование контрабанды, ввезенной через третьи страны. У российских компаний нет по-настоящему новейших разработок или технологически революционных процессов в портфолио. Поэтому Шелобков может называться "российским Маском" разве что внутри страны-агрессора.

Что известно о российских попытках обойти запрет Starlink?

Недавно эксперты сообщали, что спутники оккупантов "Рассвет" уже начали обеспечивать стабильную связь над территорией Украины. Сейчас у оккупантов как минимум два раза в сутки появляются "окна связи", которые длятся более часа.

Также страна-агрессор продолжает вербовать людей, в том числе украинцев, для активации терминалов Starlink. Недавно СБУ задержала российского агента, который незаконно зарегистрировал для оккупантов более 1000 терминалов.