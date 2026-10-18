"Угроза номер один": Россия развертывает спутники для точного наведения беспилотников, – "Флэш"

Россия активно создает орбитальную сеть "Рассвет", которая позволит дистанционно управлять ударными беспилотниками и ракетами в режиме реального времени. Полноценное вражеское спутниковое покрытие над территорией Украины может появиться уже через шесть месяцев.

Об этом в интервью агентству AP сообщил советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Что сказал "Флэш" об угрозах?

Развертывание этой системы является самым серьезным технологическим вызовом не только для Украины, но и для европейских стран. По его словам, спутниковая связь позволит противнику напрямую управлять беспилотниками типа "Шахед", разведывательными дронами и дешевыми ракетами "Бандероль" и "Дань-М", нивелируя действие украинских систем радиоэлектронной борьбы.

Они смогут атаковать всю страну в режиме реального времени и делать это очень точно. Это действительно станет большой катастрофой для всех,

– отметил советник президента по вопросам оборонных технологий.

Текущее состояние российской орбитальной группировки

На данный момент у противника нет сплошного покрытия над территорией Украины, а пролетные аппараты обеспечивают временный сигнал продолжительностью от 30 до 40 минут. Для формирования бесперебойной сети российским специалистам необходимо вывести на околоземную орбиту не менее 200–250 спутников.

Первые 16 серийных космических аппаратов Россия запустила в марте, а еще одну партию из 16 спутников вывела на орбиту 19 июля. В то же время в начале октября компания "Бюро 1440" представила три терминала связи, которые оккупационные войска планируют адаптировать под авиационные платформы.

Задачи по противодействию спутниковой угрозе

Украина готовит пакет контрмер и международных санкций, однако создание защиты затрудняется тем, что российская сеть еще не работает на полную мощность.

Когда Россия начнет использовать ее для ударов по нашей инфраструктуре, мы должны уже разработать средства защиты, изготовить их в большом количестве и развернуть,

– добавил Бескрестнов.

Как ранее сообщалось на нашем сайте, российский аналог Starlink испытывает ощутимые трудности на орбите. В частности, аппараты проекта "Рассвет", запущенные летом, испытывали трудности с выходом на нужную высоту, а общие темпы развертывания сдерживаются нехваткой ракет-носителей и ударами по российской инфраструктуре.