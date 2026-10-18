Про це в інтерв'ю агентству AP повідомив радник президента з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що сказав "Флеш" про загрози?

Розгортання цієї системи є найсерйознішим технологічним викликом не лише для України, а й для європейських країн. За його словами, супутниковий зв'язок дозволить противнику керувати безпілотниками типу "Шахед", розвідувальними дронами та дешевими ракетами "Бандероль" і "Дань-М" напряму, нівелюючи дію українських систем радіоелектронної боротьби.

Вони зможуть атакувати всю країну в реальному часі і робити це дуже точно. Це справді буде велика катастрофа для всіх,

– зазначив радник президента з питань оборонних технологій.

Поточний стан російського орбітального угруповання

Наразі ворог не має суцільного покриття над українською територією, а пролітні апарати забезпечують тимчасовий сигнал тривалістю від 30 до 40 хвилин. Для формування безперебійної мережі російським фахівцям необхідно вивести на навколоземну орбіту щонайменше 200 – 250 супутників.

Перші 16 серійних космічних апаратів Росія запустила в березні, а ще одну партію з 16 супутників вивела на орбіту 19 липня. Водночас на початку жовтня компанія "Бюро 1440" презентувала три термінали для зв'язку, які окупаційні війська планують адаптувати під авіаційні платформи.

Виклики для протидії супутниковій загрозі

Україна готує пакет контрзаходів і міжнародних санкцій, однак створення захисту ускладнене тим, що російська мережа ще не діє на повну потужність.

Коли Росія почне використовувати її для ударів по нашій інфраструктурі, ми маємо вже розробити засоби захисту, виготовити їх у великій кількості і розгорнути,

– додав Бескрестнов.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, російський аналог Starlink має відчутні труднощі на орбіті. Зокрема, апарати проєкту "Рассвет", запущені влітку, мали труднощі з виходом на потрібну висоту, а загальні темпи розгортання стримуються браком ракет-носіїв та ударами по російській інфраструктурі.