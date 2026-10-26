США испытают оружие, вызывающее невыносимый жар на коже: что такое ADS

Министерство внутренней безопасности США получило разрешение на семимесячные испытания военной системы Active Denial System. Она излучает невидимые миллиметровые волны, которые быстро нагревают поверхность кожи и вызывают сильную боль. Ее возможное применение против людей на границе с Мексикой вызвало вопросы относительно безопасности и прав человека.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на меморандум, подписанный министром обороны США Питом Хэгсетом в сентябре 2026 года. Документ разрешает временно передать Министерству внутренней безопасности (DHS) одну установку Active Denial System (ADS) на семь месяцев для испытаний и разработки процедур возможного применения на южной границе. Это не означает, что систему уже используют против мигрантов.

Как ADS заставляет человека покидать зону действия

Active Denial System относится к оружию направленной энергии, но это не лазер и не огнемет. Установка излучает электромагнитные волны на частоте примерно 95 гигагерц. Они поглощаются в верхнем слое кожи толщиной всего около 0,4 миллиметра, быстро повышая его температуру и активируя болевые рецепторы.

Американские военные сравнивают это ощущение с потоком горячего воздуха, который внезапно обжигает лицо при открытии разогретой духовки, только гораздо более интенсивным. Человек инстинктивно пытается отойти от луча, а после прекращения облучения сильное ощущение жара обычно проходит. Согласно обнародованным военным характеристикам, отдельные конфигурации ADS могут действовать на расстоянии до примерно одного километра.

В отличие от американского Morfius X-Rotor, о котором ранее писал "Милитари 24", ADS не предназначена для вывода из строя электроники дронов. Morfius применяет высокоэнергетическое микроволновое излучение против техники, тогда как ADS создавали для воздействия на людей посредством нагрева поверхности кожи.

Почему нелетальное оружие все равно может наносить травмы

Пентагон позиционирует ADS как нелетальное средство, предназначенное для сдерживания людей без применения огнестрельного оружия. Однако термин "нелетальное" не означает, что оборудование абсолютно безопасно.

Во время лабораторной аварии 1999 года и учений в 2007 году фиксировались ожоги после воздействия установки. Американские СМИ упоминают эти инциденты на фоне планов передачи ADS пограничным службам. Риски могут возрастать при длительном облучении или в ситуации, когда человек не способен быстро покинуть зону действия.

Для сравнения, украинская лазерная система "Тризуб", о которой рассказывал "Милитари 24", рассчитана на физическое повреждение воздушных целей. ADS же должна изменять поведение человека посредством боли. Обе системы относятся к более широкой категории оружия направленной энергии, но их действие и назначение различаются.

Почему ООН выступает против использования таких систем полицией

В приложении к докладу специального докладчика ООН по вопросам пыток за 2023 год миллиметровое оружие, в частности ADS, включили в перечень оборудования, которое докладчик считает неприемлемым для применения правоохранительными органами. Среди причин названы сильная боль, риск травм и возможность паники среди людей, которые не видят и не слышат источник воздействия.

Важно различать этот перечень и международный юридически обязательный запрет: позиция специального докладчика ООН сама по себе не является договором, который автоматически запрещает ADS во всех государствах. В то же время правозащитные рекомендации ООН подчеркивают, что оружие направленной энергии, способное причинить серьезные травмы, не следует использовать в правоохранительной деятельности.

Что именно разрешил Пентагон

По данным CNN, меморандум предусматривает передачу одной установки ADS от военных в DHS на семь месяцев, начиная с сентября 2026 года. Управлять ею не должны сотрудники Министерства обороны, а ответственность за испытания и разработку процедур возлагается на DHS. По истечении этого периода ведомство может обратиться с новым запросом об использовании системы во время пограничных операций.

В сообщении не указаны точные места испытаний и не подтверждено, что ADS уже направляли на людей у границы. Представители американской пограничной службы заявили, что постоянно оценивают новые технологии, которые могут повысить эффективность охраны границы и спасти жизни.

Идея использовать ADS для контроля толпы возникала в США и раньше. Систему даже доставляли в Афганистан, но публично подтвержденного боевого применения не было. Главный вопрос сегодня заключается не в технической возможности вызвать невыносимое ощущение жара, а в том, совместимо ли применение такого средства против гражданских лиц с правовыми нормами и требованиями безопасности.

Американские военные параллельно разрабатывают и другие системы, использующие электроэнергию для поражения целей. Например, "Милитари 24" ранее сообщал о возобновлении испытаний электромагнитной рельсовой пушки США. Она использует электричество для разгона снаряда, а не излучение против человека, поэтому ее нельзя путать с ADS.