"Убийца хищников": с какой целью США разгромили корабль Ирана торпедой
- Американская подводная лодка USS Charlotte уничтожила иранский военный корабль IRIS Dena торпедой Mark 48 MOD 7 у побережья Шри-Ланки.
- Этот удар демонстрирует способность США действовать скрытно и наносить точечные удары, а также готовность использовать значительную военную силу.
Американская атомная подводная лодка USS Charlotte уничтожила иранский военный корабль IRIS Dena у побережья Шри-Ланки 4 марта, применив торпеду Mark 48 MOD 7. Это считают демонстрацией силы и готовности к решительным действиям.
Об этом пишет Forbes.
Что означал удар США по кораблю Ирана?
По данным издания, удар стал примером использования классических подводных систем вооружения в условиях современной войны, где все большую роль играют беспилотные технологии.
Торпеда Mark 48 MOD 7 оснащена системой управления по проводам и самонаведением по акустическим сигналам, что позволяет ей точно поражать цели под водой.
Особенностью этого оружия является принцип поражения: торпеда создает под водой мощный взрыв, который формирует газовую полость и фактически "ломает" корпус судна изнутри. Благодаря боевой части массой более 300 килограммов она способна наносить критические повреждения как надводным, так и подводным целям.
Подводная лодка – это настоящий убийца хищников,
– объяснил военно-морской эксперт доктор Стивен Уиллс.
Эксперты отмечают, что применение подводной лодки имеет не только тактическое, но и стратегическое значение. Подобные удары демонстрируют возможности США действовать скрыто и наносить точечные удары. В то же время посылать сигнал потенциальным противникам о готовности использовать значительную военную силу.
Несмотря на развитие беспилотных систем, аналитики подчеркивают, что классические торпеды остаются эффективным инструментом в современных конфликтах благодаря своей точности, мощности и психологическому воздействию.
Что нового известно о конфликте между Ираном и США?
Попытки Дональда Трампа расширить международную коалицию в войне против Ирана наталкиваются на сдержанную реакцию союзников. Несмотря на настаивание Вашингтона на совместном сдерживании Тегерана и защите ключевых энергетических маршрутов, они не спешат участвовать в военных операциях, в частности в районе Ормузского пролива.
Атака Ирана на нефтеперерабатывающий завод SAMREF в саудовском порту Янбу свидетельствует о попытке Тегерана ударить по критической энергетической инфраструктуре региона. Несмотря на сообщения о минимальных последствиях удара, Иран продолжает усиливать давление на мировые рынки нефти.
Ракетный удар Ирана по энергетическому узлу в городе Рас-Лаффан, который является ключевым центром газовой инфраструктуры Катар, привел к значительным повреждениям и пожарам на объектах QatarEnergy. Это свидетельствует о дальнейшей эскалации конфликта и попытке Тегерана ударить по критически важной энергетике региона в ответ на действия США и Израиля.