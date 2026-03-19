"Убийца хищников": с какой целью США разгромили корабль Ирана торпедой

Американская атомная подводная лодка USS Charlotte уничтожила иранский военный корабль IRIS Dena у побережья Шри-Ланки 4 марта, применив торпеду Mark 48 MOD 7. Это считают демонстрацией силы и готовности к решительным действиям.

Об этом пишет Forbes.

Что означал удар США по кораблю Ирана?

По данным издания, удар стал примером использования классических подводных систем вооружения в условиях современной войны, где все большую роль играют беспилотные технологии.

Торпеда Mark 48 MOD 7 оснащена системой управления по проводам и самонаведением по акустическим сигналам, что позволяет ей точно поражать цели под водой.

Особенностью этого оружия является принцип поражения: торпеда создает под водой мощный взрыв, который формирует газовую полость и фактически "ломает" корпус судна изнутри. Благодаря боевой части массой более 300 килограммов она способна наносить критические повреждения как надводным, так и подводным целям.

Подводная лодка – это настоящий убийца хищников,

– объяснил военно-морской эксперт доктор Стивен Уиллс.

Эксперты отмечают, что применение подводной лодки имеет не только тактическое, но и стратегическое значение. Подобные удары демонстрируют возможности США действовать скрыто и наносить точечные удары. В то же время посылать сигнал потенциальным противникам о готовности использовать значительную военную силу.

Несмотря на развитие беспилотных систем, аналитики подчеркивают, что классические торпеды остаются эффективным инструментом в современных конфликтах благодаря своей точности, мощности и психологическому воздействию.

