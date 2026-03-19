Про це пише Forbes.

Що означав удар США по кораблю Ірану?

За даними видання, удар став прикладом використання класичних підводних систем озброєння в умовах сучасної війни, де дедалі більшу роль відіграють безпілотні технології.

Торпеда Mark 48 MOD 7 оснащена системою керування по дротах та самонаведенням за акустичними сигналами, що дозволяє їй точно вражати цілі під водою.

Особливістю цієї зброї є принцип ураження: торпеда створює під водою потужний вибух, який формує газову порожнину та фактично "ламає" корпус судна зсередини. Завдяки бойовій частині масою понад 300 кілограмів вона здатна завдавати критичних пошкоджень як надводним, так і підводним цілям.

Підводний човен – це справжній вбивця хижаків,

– пояснив військово-морський експерт доктор Стівен Віллс.

Експерти зазначають, що застосування підводного човна має не лише тактичне, а й стратегічне значення. Подібні удари демонструють можливості США діяти приховано та завдавати точкових ударів. Водночас надсилати сигнал потенційним противникам щодо готовності використовувати значну військову силу.

Попри розвиток безпілотних систем, аналітики підкреслюють, що класичні торпеди залишаються ефективним інструментом у сучасних конфліктах завдяки своїй точності, потужності та психологічному впливу.

