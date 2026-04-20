До сих пор не под санкциями: ГУР раскрыло более 100 предприятий, связанных с производством Су-57

ГУР обнародовало данные о 103 предприятиях, которые участвуют в производстве российских истребителей Су-57. Треть из них до сих пор не находится под санкциями.

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

Кто развивает боевую авиацию России?

ГУР МО на портале War&Sanctions показали интерактивную 3D-модель многоцелевого российского истребителя Су-57. Также стало известно о 103 предприятиях, привлеченных к производству самолета.

Среди фирм разведка идентифицировала Санкт-Петербургское ОАО "Красный Октябрь". Это производитель вспомогательных силовых установок – газотурбинных двигателей-энергоблоков.

Также оказалось, что Национальный институт авиационных технологий разрабатывает конструкцию многофункционального силикатного остекления кабины самолета.

Другие институты, частные компании и ООО занимаются, в частности, специальными покрытиями на детали, производят авиационные шины и системы мониторинга для Су-57.

Компоненты истребителя Су-57 / Фото ГУР МО

По данным ГУР, треть этих предприятий не находится под санкциями ни одной из стран соответствующей коалиции. Это и в дальнейшем предоставляет им возможность развивать боевую авиацию России благодаря доступу к иностранным технологиям и комплектующим.

Разведка отмечает, что усилить обороноспособность Украины и внести вклад в дальнейшую стабильность и безопасность мира можно, перекрыв доступ ВПК России к новейшим технологиям.

