Великобритания пока не решила, что делать с "лишними" танками Challenger 2. Эти машины потенциально можно было бы передать Украине – для использования на фронте или в качестве источника запчастей.

В Великобритании планируют модернизировать 148 танков Challenger 2 до нового стандарта Challenger 3. В то же время еще 65 машин модернизацию не пройдут. Именно их дальнейшая судьба до сих пор не определена в британском министерстве обороны, сообщает UK Defence Journal.

Нужны ли Украине британские танки Challenger 2?

Всего у британской армии насчитывается 213 танков Challenger 2. Если вычесть 148 машин, которые планируется модернизировать, останется 65 танков. В то же время один из британских депутатов назвал цифру в 137 избыточных машин. Причина такого расхождения непонятна.

Сторонники военной помощи Украине предлагают передать "лишние" танки ВСУ. Их можно было бы использовать непосредственно на фронте или разобрать на запчасти для ремонта уже имеющихся машин.

Подобный подход британцы уже применяли при передаче Украине самоходных артиллерийских установок AS90: часть техники отдали на запчасти.

Как отмечает Defense Express, само наличие избыточной военной техники еще не означает, что она пригодна для нужд ВСУ. Машины могут быть изношенными или находиться в таком техническом состоянии, что их использование в условиях интенсивных боевых действий будет нецелесообразным.

В качестве примера издание приводит отказ Украины от австралийских ударных вертолетов Eurocopter Tiger, которые Австралия сняла с вооружения. Украинская сторона решила, что эти вертолеты имеют слишком высокую стоимость эксплуатации.

Поэтому, отмечают журналисты, прежде чем принимать британские Challenger 2, необходимо будет оценить их реальное состояние и целесообразность использования.