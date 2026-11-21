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У Британії планують модернізувати 148 танків Challenger 2 до нового стандарту Challenger 3. Водночас ще 65 машин модернізацію не пройдуть. Саме їхню подальшу долю досі не визначили в британському міноборони, повідомляє UK Defence Journal.

Чи потрібні України британські танки Challenger 2?

Загалом британська армія має 213 танків Challenger 2. Якщо відняти 148 машин, які планують модернізувати, залишаються 65 танків. Водночас один із британських депутатів назвав цифру у 137 надлишкових машин. Причина такої розбіжності незрозуміла.

Прихильники військової допомоги Україні пропонують передати "зайві" танки ЗСУ. Їх можна було б використовувати безпосередньо на фронті або розібрати на запчастини для ремонту вже наявних машин.

Подібний підхід британці вже застосовували під час передачі Україні самохідних артилерійських установок AS90: частину техніки віддали на запчастини.

Як зазначає Defense Express, сама наявність надлишкової військової техніки ще не означає, що вона придатна для потреб ЗСУ. Машини можуть бути зношеними або мати такий технічний стан, що їхнє використання в умовах інтенсивних бойових дій буде недоцільним.

Як приклад видання наводить відмову України від австралійських ударних вертольотів Eurocopter Tiger, які Австралія зняла з озброєння. Українська сторона вирішила, що ці гелікоптери мають зависоку вартість експлуатації.

Тому, наголошують журналісти, перед тим, як приймати британські Challenger 2, потрібно буде оцінити їхній реальний стан і доцільність використання.