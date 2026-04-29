400 километров в час и реактивный двигатель: чем сбивать новые "Шахеды"

Россия уже оснастила часть "Шахедов" реактивными двигателями, и они летят со скоростью почти 400 километров в час. Японская Terra Drone ответила на этот вызов перехватчиком Terra A1, который способен уничтожать цель в 75 километрах от объекта.

Когда руководитель Terra Drone Тору Токусиге впервые приехал в Украину в прошлом сентябре, он не до конца понимал, насколько здесь другой темп изменений. Уже через полгода он увидел то, что в других странах занимает десятилетия – и решил сотрудничать с украинскими партнерами. Об этом Тору Токусиге рассказал на пресс-конференции, которую посетил 24 Канал.

Какая угроза от "Шахедов" и в чем особенность Украины?

Главная инвестиция Terra Drone сегодня – перехватывающий дрон Terra A1 от украинской Amazing Drones, который существует в двух версиях. Ракетный вариант способен лететь до 15 минут и покрывать около 30 километров. Версия с фиксированным крылом – уже 40 минут в воздухе и до 75 километров дальности. Это позволяет перехватывать угрозу вдали от объекта – что критически важно для минимизации потерь.

Тору Токусиге отмечает: один тип системы никогда не закроет все потребности обороны. Нужны разные дальности, разные скорости перехвата, разные сценарии. Именно поэтому Terra A1 разрабатывается сразу в нескольких конфигурациях.

Вызов, однако, не стоит на месте. Часть "Шахедов" уже оснащена реактивными двигателями и достигает почти 400 километров в час, и против таких целей нужны принципиально другие решения. Украина вынуждена адаптироваться в режиме реального времени, а Россия каждый раз отвечает очередной сменой тактики.

Крупные корпорации не способны меняться с такой скоростью. А в условиях войны скорость – это все,

– подчеркивает Тору Токусиге, объясняя, почему именно стартапы становятся ключевыми игроками современной оборонной индустрии.

Для самого Токусиге это партнерство – еще и вопрос личной ответственности: он не хочет, чтобы Япония оставалась без собственных оборонных дронов.

Что известно об инвестициях Terra Drone в Украину?

Японская компания Terra Drone объявила о сотрудничестве с Украиной несколько недель назад – это вызвало настолько острую реакцию России, что Москва официально вызвала японского посла.

Руководитель компании Тору Токусиге объяснил, что современные ударные дроны уже преодолевают до 2000 километоров, а часть "Шахедов" оснащена реактивными двигателями и летит со скоростью около 400 километров в час – традиционные пулеметные системы ПВО с этим не справляются.

В ответ Terra Drone вместе с Amazing Drones продвигают перехватчик Terra A1 с дальностью до 75 километров, который позволяет уничтожать угрозу вдали от города.