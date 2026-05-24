Несколько гривен за выстрел: Украина второй в мире создала лазер для уничтожения FPV-дронов

Украина приблизилась к внедрению собственной лазерной системы противовоздушной обороны. Комплекс "Тризуб", который разрабатывает компания Celebra Tech, уже прошел финальный этап испытаний.

Украина может стать второй страной мира после Израиля, которая фактически интегрирует лазерную ПВО в систему обороны. Об этом пишет ИТС.

Что известно о системе "Тризуб"?

Украинская компания Celebra Tech заявила о завершении финального этапа испытаний лазерного комплекса противовоздушной обороны "Тризуб". Новую систему уже интегрировали в мобильную прицепную платформу, а сам комплекс готовят к публичной презентации после завершения тестов в максимально приближенных к боевым условиях.

По информации разработчиков, "Тризуб" способен эффективно уничтожать FPV-дроны на расстоянии до 800 – 900 метров. Разведывательные беспилотники система может поражать на дистанции до 1,5 километра, выводя из строя оптику, электронику и элементы корпуса.

Кроме этого, компания заявляет, что комплекс уже "практически способен" работать и против ударных дронов типа "Шахед" на расстоянии до 5 километров, хотя эти характеристики еще проходят финальную проверку. В демонстрационных материалах Celebra Tech показала, что лазер способен прожигать элементы конструкции беспилотников за несколько секунд.

Технические параметры системы пока не разглашают, однако известно, что "Тризуб" оснащен радаром для обнаружения воздушных целей и системой автоматического наведения с использованием элементов искусственного интеллекта.

Система "Тризуб" / Фото Celebra Tech

Главное преимущество лазерной ПВО заключается в стоимости перехвата. Если ракета Patriot PAC-3 MSE стоит более 4 – 5 миллионов долларов, а ракеты для NASAMS или IRIS-T обходятся в сотни тысяч или даже миллионы долларов, то выстрел лазером фактически равен лишь затратам на электроэнергию. Именно поэтому такие системы считают потенциальным ответом на массовые атаки дешевых дронов, которыми Россия регулярно перегружает украинскую противовоздушную оборону.

В то же время эксперты отмечают, что "Тризуб" не станет полной заменой традиционных систем. Лазерный комплекс рассчитан прежде всего на борьбу с FPV-дронами, барражирующими боеприпасами и разведывательными БпЛА. Для перехвата баллистических или крылатых ракет, по-прежнему, нужны Patriot, SAMP/T и другие классические системы ПВО.

Проект "Тризуб" создает небольшая украинская команда примерно из 15 специалистов. Кроме лазерной системы, компания Celebra Tech занимается разработкой FPV-дронов на оптоволоконном управлении, систем радиоэлектронной борьбы и специализированного программного обеспечения для войска.

В мировом контексте боевое лазерное оружие остается редкостью. Первой страной, которая официально интегрировала лазерную ПВО в боевое применение, стал Израиль с системой Iron Beam. США и Великобритания также работают над подобными технологиями, однако большинство таких программ до сих пор находится на стадии тестирования или ограниченного использования.

Если украинский "Тризуб" подтвердит заявленную эффективность против "Шахедов" и других дронов в реальных условиях войны, это может стать одним из важнейших технологических прорывов Украины в сфере противовоздушной обороны за время полномасштабной войны.

Какую еще новейшую разработку недавно представила Украина?

Украина разработала собственный управляемый планирующий авиационный боеприпас под названием "Выравниватель", который уже прошел испытания и готовится к боевому применению. Новую КАБ создала компания DG Industry в рамках оборонной платформы Brave1, которая координирует военные технологические разработки в Украине.

По данным разработчиков, "Выравниватель" предназначен для поражения целей в глубоком тылу противника и не является копией иностранных или советских систем. Боеприпас оснащен боевой частью массой около 250 килограммов и использует современные алгоритмы наведения для повышения точности ударов.

Система интегрируется с украинскими боевыми самолетами, в частности F-16 и Mirage, однако требует дополнительной сертификации для полноценного применения. В то же время разработчики заявляют, что новая КАБ примерно втрое дешевле американских аналогов JDAM-ER, которые уже используются Украиной.

Эксперты отмечают, что западные комплекты наведения создавались много лет назад и частично утратили актуальность для современного поля боя. Украинская разработка, по словам представителей оборонной сферы, является частью перехода от зависимости от импорта к собственному производству высокоточного оружия.