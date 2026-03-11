НАТО меняет тактику применения артиллерии из-за опыта Украины, – BI

Страны НАТО меняют подходы к применению артиллерии из-за опыта войны в Украине. Постоянное присутствие беспилотников над полем боя заставляет военных пересматривать тактику, ведь во время движения техника является легкой мишенью.

Об этом пишет Business Insider, описывая учения альянса за более чем 240 километров за Северным полярным кругом.

Что известно о новых учениях НАТО?

Как пояснил майор норвежского артиллерийского батальона Кай-Арне Шьетне, распространение разведывательных и ударных беспилотников заставило военных значительно больше внимания уделять маскировке. По его словам, быть замеченным с воздуха сегодня может означать мгновенную угрозу уничтожения.

Норвежские военные тренировались вместе с британскими коммандос и морской пехотой США на полигоне Сетермоен во время учений Cold Response 26. Эти маневры регулярно проводит Норвегия, чтобы подготовить силы НАТО к боевым действиям в суровых условиях Арктики.

В последние годы безопасность этого региона стала одним из ключевых направлений для Альянса. Западные военные все чаще выражают обеспокоенность активностью России и Китая на севере, поэтому НАТО увеличивает оборонные инвестиции и масштабы учений. Нынешние маневры проходят в рамках новой операции сдерживания Arctic Sentry ("Арктический страж").

Как НАТО берет на вооружение опыт Украины?

Опыт войны в Украине заставил военных пересмотреть даже базовые принципы применения артиллерии. Раньше мобильность считалась главным способом выживания для самоходных орудий. Теперь же из-за массового использования дронов быстрое перемещение часто становится более опасным, чем пребывание на одной позиции.

Во время учений норвежские артиллеристы использовали модифицированные самоходные гаубицы K9 Thunder, которые стреляют 155-миллиметровыми снарядами. Эти установки созданы именно для маневренной войны, однако теперь военные все чаще тренируются работать со статических позиций, иногда даже вкапывая технику в землю.

По словам Шетне, нынешняя ситуация на украинском фронте показывает, что любое движение может быстро быть зафиксировано беспилотниками или другими сенсорами. Именно поэтому артиллеристы снова обращаются к тактике укрытия и маскировки, которые ранее не были в центре внимания.

Высокая насыщенность поля боя дронами в Украине позволяет обеим сторонам постоянно наблюдать за противником и наносить точечные удары. Украинские чиновники заявляли, что около 80% атак по российским целям осуществляются именно с помощью беспилотников.

Из-за этого передвижение техники по открытым дорогам или полям стало особенно рискованным. Дроны с большей дальностью полета и оптоволоконным управлением могут атаковать практически любую цель на открытой местности. За время войны были уничтожены сотни самоходных артиллерийских установок.

Как работает "луковица выживания"?

Командир батареи британской Королевской артиллерии майор Робин Макартур отметил, что главный урок войны в Украине – необходимость максимально повышать выживаемость подразделений. Речь идет о комплексе мероприятий: маскировка, укрытие, введение противника в заблуждение и рассредоточение техники.

Британские военные вместе с норвежскими коллегами работают над тем, чтобы сделать свои позиции почти незаметными для воздушного наблюдения. В этом помогают инженерные подразделения, которые обустраивают укрытия так, чтобы их было сложно обнаружить даже с беспилотников.

Итак, маскировка, укрытие, обман и рассеивание. Мы работали с норвежцами, чтобы попытаться отточить наши навыки в том, как стать более тяжелой мишенью для уничтожения, а также как стать более смертоносными на передовой,

– заявил Майор Робин Макартур, командир батареи 29-го диверсионно-десантного полка Королевской артиллерии британской армии.

Кроме визуальной маскировки, важно также уменьшать электронный и тепловой след. Дроны способны фиксировать тепловые сигнатуры или радиоизлучение, поэтому даже использование радиосвязи может выдать местоположение подразделения.

Макартур называет такую систему многоуровневой защитой, которую военные в шутку называют "луковицей выживания".

"Итак, во-первых, мы не хотим быть замеченными. Затем мы не хотим быть идентифицированными. Затем мы не хотим, чтобы по нам открыли огонь или выстрелили – а если выстрелили, то чтобы нас убили", – объясняет Макартур.

Во время учений британские коммандос вели огонь из более легких 105-миллиметровых гаубиц, прикрытых белыми маскировочными сетками, которые сливались со снегом. Из-под укрытия виднелся только ствол пушки.

Рядом с ними действовали американские пусковые установки HIMARS, которыми управляли подразделения морской пехоты США. Эти системы также вынуждены адаптировать свою тактику из-за новых угроз со стороны беспилотников.

Командир взвода HIMARS старший лейтенант Лэндон Фостер объяснил, что подразделения больше не могут непрерывно перемещаться, как это планировалось ранее. Однако в некоторых ситуациях движение все же остается необходимым, особенно когда дроны способны обнаруживать тепловые сигналы техники.

По словам командира 10-го полка морской пехоты США полковника Уильяма Суси, постоянное присутствие дронов на поле боя в Украине уже стало обычным явлением. В то же время для большинства армий мира это еще новая реальность, к которой только приходится приспосабливаться.

"Все это – вещи, которые мы учитываем – или должны учитывать – для обеспечения защиты наших людей. Это те большие уроки, которые мы выносим", – подытожил Суси.

