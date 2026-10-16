За одну ночь Украина уничтожила больше самолетов Су-34, чем Россия получила в прошлом году, – СМИ

Ночью 15 октября ракеты "Нептун" поразили шесть российских бомбардировщиков Су-34 на аэродроме "Борисоглебск". Это стало особенно тяжелым ударом для вражеской авиации.

Ведь одним ударом Украина уничтожила больше самолетов Су-34, чем Россия получила за последний год. На это обратило внимание издание Defense Express.

Почему атака на "Борисоглебск" особенно болезненна для россиян?

Обычно российский ВПК передает новые боевые самолеты для тактической авиации небольшими партиями по два – три самолета.

В прошлом году Россия сообщила о передаче семи таких партий, что в сумме составило 18 бомбардировщиков Су-34.

В текущем году противник успел получить не более четырех или пяти новых самолетов этого типа.

Таким образом, одна украинская атака на аэродром перечеркнула все усилия российского производства за последние месяцы.

До ночного удара 15 октября в открытом доступе уже фигурировала информация о потере россиянами трех Су-34, которые были уничтожены или повреждены ранее.

Вместе с шестью пораженными самолетами на аэродроме "Борисоглебск" общие потери России составляют как минимум 9 таких самолетов только за этот год.

Это напрямую влияет на боеспособность агрессора. Уменьшение количества исправных истребителей приводит к постепенному ослаблению возможностей врага сбрасывать управляемые авиабомбы на прифронтовые территории Украины.

Напомним, в ночь на 15 октября украинские военные ракетами "Нептун" атаковали военный аэродром в Воронежской области России. В результате удара уничтожены 6 российских самолетов Су-34, еще два повреждены.

По словам президента Зеленского, самолеты были вооружены авиабомбами и готовились к новым ударам по украинским городам.