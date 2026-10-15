Как сообщил президент Владимир Зеленский, эти истребители были полностью вооружены авиабомбами и готовились к новым атакам на украинские города. Глава государства поблагодарил военнослужащих Военно-морских сил за точное применение дальнобойного оружия.

Подробности ночных ударов

Помимо аэродрома, украинские военные успешно нанесли удары по месту хранения и запуска ударных беспилотников в Орловской области. Также Силы обороны поразили еще одну вражескую цель в акватории Черного моря.

Наши справедливые ответы на весь российский террор против Украины. Россия затягивает войну, следовательно, наши дальнобойные операции будут продолжаться,

– отметил Зеленский.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее мы писали, что целью украинских ракет стал военный аэродром "Борисоглебск". По данным источников, там базировались российские бомбардировщики, которые регулярно атаковали Украину.

Также в начале октября украинские защитники успешно разгромили базу дронов вблизи временно оккупированного Донецка и поразили зенитный комплекс "Панцирь-С1" в Краснодарском крае.