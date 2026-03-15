Авиаэксперт ответил, сорвет ли удар по заводу "Кремний Эл" производство новой ракеты "Изделие-30"
- Завод "Кремний Эл" поставляет электронные компоненты для российских ракет, в том числе и для "Изделие-30".
- Удар по заводу может негативно повлиять на производство этого вооружения.
Завод "Кремний Эл" в Брянске 10 марта 2026 года подвергся мощному удару. Для этого Украина использовала ракеты Storm Shadow. Была информация, что именно этот завод поставлял компоненты к блоку управления боевого снаряжения новой российской крылатой ракеты "Изделие-30".
Вероятно, именно это оружие в ночь на 7 марта ударило по жилому дому в Харькове. Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что к "Изделия-30" и к ракетам Х-101 одинаковые блоки управления.
Повлияет ли атака по Брянску на изготовление "Изделия-30"?
Анатолий Храпчинский отметил, в России есть основной завод, который занимается изготовлением электроники. Говорится о "Кремний Эл", также есть Уткинский завод, который производит баллистику.
Важно! "Изделия-30" имеет мощную боевую часть, но меньшую дальность полета, чем Х-101. По словам военного эксперта Валерия Романенко, эта ракета относительно дешевая в производстве относительно дешевая в производстве и устойчива к системам радиоэлектронной борьбы. В то же время ее можно сбивать средствами ПВО, в частности комплексами NASAMS, IRIS-T или истребителями.
Кроме того, у Московской области есть фактическое ракетное вооружение, которое расположено в Королеве и Раменске. Там изготавливают основные крылатые ракеты и гиперзвуковые "Цирконы".
Поэтому мы говорим о том, что завод "Кремний Эл" выпускает большинство электронных компонентов, которые устанавливаются и в ракеты, и в авиацию. Их даже могут использовать в средствах радиоэлектронной борьбы,
– отметил авиаэксперт.
Поэтому это свидетельствует об этом, что атака о заводе "Кремний Эл" может негативно повлиять на изготовление "Изделия-30".
Интересно, что по словам военного эксперта Павла Нарожного, предприятие "Кремний Эл" имело ключевую роль в обеспечении военно-промышленного комплекса России, поэтому его повреждение может серьезно повлиять на изготовление вооружения. Он также отметил, что из-за санкций восстановление такого производства может занять значительное время.
Что известно об "Изделия-30"?
Россияне в ночь на 7 марта нанесли ракетный удар по Харькову, попав в жилую пятиэтажку. По данным Офиса Генпрокурора Украины, для атаки использовали ракету "Изделия-30". В результате обстрела погибли по меньшей мере семь человек, среди них двое детей, еще несколько человек получили ранения.
ГУР МО Украины обнародовало 3D-модель ракеты "Изделия-30" и данные о предприятиях, привлеченных к ее производству. По информации разведки, ракета имеет боевую часть около 800 килограммов и дальность применения не менее 1500 километров.
По данным Defense Express, предприятие "Кремний Эл" поставляло компоненты для системы управления ракеты "Изделия-30", которой Россия атаковала Украину. Аналитики считают, что после удара производство на заводе могло быть приостановлено.