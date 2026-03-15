Ймовірно, саме ця зброя ніч на 7 березня вдарила по житловому будинку у Харкові. Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що до "Изделия-30" і до ракет Х-101 однакові блоки управління.

Чи вплине атака по Брянську на виготовлення "Изделия-30"?

Анатолій Храпчинський зазначив, у Росії є основний завод, який займається виготовленням електроніки. Мовиться про "Кремній Ел", також є Воткінський завод, який виготовляє балістику.

Важливо! "Изделия-30" має потужну бойову частину, але меншу дальність польоту, ніж Х‑101. За словами військового експерта Валерія Романенка, ця ракета відносно дешева у виробництві та стійка до систем радіоелектронної боротьби. Водночас її можна збивати засобами ППО, зокрема комплексами NASAMS, IRIS‑T або винищувачами.

Крім того, у Московської області є фактичне ракетне озброєння, яке розташоване в Корольові та Раменську. Там виготовляють основні крилаті ракети й гіперзвукові "Циркони".

Тому ми кажемо про те, що завод "Кремній Ел" випускає більшість електронних компонентів, які встановлюються і в ракети, і в авіацію. Їх навіть можуть використовувати у засобах радіоелектронної боротьби,

– зауважив авіаексперт.

Тож це свідчить про це, що атака про заводі "Кремній Ел" може негативно вплинути на виготовлення "Изделия-30".

Цікаво, що за словами військового експерта Павла Нарожного, підприємство "Кремній Ел" мало ключову роль у забезпеченні військово-промислового комплексу Росії, тому його пошкодження може серйозно вплинути на виготовлення озброєння. Він також зазначив, що через санкції відновлення такого виробництва може зайняти значний час.

Що відомо про "Изделия-30"?