Вероятно, именно это оружие в ночь на 7 марта ударило по жилому дому в Харькове. Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что к "Изделия-30" и к ракетам Х-101 одинаковые блоки управления.

Повлияет ли атака по Брянску на изготовление "Изделия-30"?

Анатолий Храпчинский отметил, в России есть основной завод, который занимается изготовлением электроники. Говорится о "Кремний Эл", также есть Уткинский завод, который производит баллистику.

Важно! "Изделия-30" имеет мощную боевую часть, но меньшую дальность полета, чем Х-101. По словам военного эксперта Валерия Романенко, эта ракета относительно дешевая в производстве относительно дешевая в производстве и устойчива к системам радиоэлектронной борьбы. В то же время ее можно сбивать средствами ПВО, в частности комплексами NASAMS, IRIS-T или истребителями.

Кроме того, у Московской области есть фактическое ракетное вооружение, которое расположено в Королеве и Раменске. Там изготавливают основные крылатые ракеты и гиперзвуковые "Цирконы".

Поэтому мы говорим о том, что завод "Кремний Эл" выпускает большинство электронных компонентов, которые устанавливаются и в ракеты, и в авиацию. Их даже могут использовать в средствах радиоэлектронной борьбы,

– отметил авиаэксперт.

Поэтому это свидетельствует об этом, что атака о заводе "Кремний Эл" может негативно повлиять на изготовление "Изделия-30".

Интересно, что по словам военного эксперта Павла Нарожного, предприятие "Кремний Эл" имело ключевую роль в обеспечении военно-промышленного комплекса России, поэтому его повреждение может серьезно повлиять на изготовление вооружения. Он также отметил, что из-за санкций восстановление такого производства может занять значительное время.

Что известно об "Изделия-30"?