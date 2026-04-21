Вполне в силах, – военный эксперт назвал, аналоги какого известного оружия способна сделать Украина

Украина разрабатывает собственные баллистические ракеты и аналог системы Patriot. В отличие от дронов, баллистические ракеты с большими боеголовками могут пробивать укрепленные объекты и бить по стратегическим целям в Москве.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил 24 Каналу, что вполне реально создать гибридную систему с американскими радарами и украинскими ракетами.

Заменят ли украинские разработки Patriot в будущем?

Владимир Зеленский сказал, что Украина попросила лицензию на ракеты Patriot и стремится создать собственную антибаллистическую систему.

Баллистические ракеты FP-7 и FP-9 мы точно сможем производить. Вопрос только в том, где работы двигатели – производство масштабное, несколько футбольных полей, скрыть его не сможем. В Дании строится завод для этих двигателей. Глава Fire Point Денис Штилерман сказал, что продолжаются испытания FP-7 на 300 километров и FP-9 на 600 километров,

– сказал Нарожный.

Дроны эффективны против легких целей: НПЗ, арсеналы, хранилища топлива. Но для укрепленных объектов нужна большая боеголовка, что упадет на большой скорости, чтобы пробить бетонные укрепления.

Враг имеет большое количество систем ПВО, которые защищают Москву, Калининград, Санкт-Петербург и оккупированные территории Украины. Есть объекты, которые СОУ не могут поразить дронами. Когда в последний раз украинские силы били по Москве, это было относительно небольшое количество ударов и в основном били по периферии, где систем ПВО нет.

Баллистические ракеты позволят бить по стратегическим объектам – Генштаба России, производству ракет в Москве. Сбивать такие ракеты будет немного труднее, чем дроны.

Важно! Президент Зеленский отреагировал на заявление главы Rheinmetall Армина Паппергера о том, что украинские дроны якобы изготавливают "домохозяйки на кухне". Он отметил, что такие слова являются ппроявлением конкуренции, хотя и в некорректной форме. По словам президента, это свидетельствует о том, что это полное понимание ситуации.

Для антибаллистической системы формата Patriot нужны 3 компонента: радар – ранее производство было в оккупированном Снежном; компьютеризированная система управления, которая рассчитывает траектории объектов; и сами ракеты с системой наведения и навигации.

"Твердотопливный двигатель – большой шаг вперед, но нужна система наведения и навигации для отслеживания вражеской ракеты. Здесь могут быть большие проблемы. Учитывая давние работы и возможный обмен информацией между КБ "Луч" и Fire Point, за несколько месяцев реально сделать аналог Patriot или ракету для него – с американскими радарами и системами управления и украинскими ракетами. Это точно быстро не будет, но такой сценарий абсолютно реален", – сказал Нарожный.

