Украина может получить 100 корейских гаубиц через Чехию

Южная Корея в 2025 году экспортировала в Чехию 100 артиллерийских систем калибра 105 миллиметров. Вероятно, речь идет о списанных гаубицах M101, которые чешские оборонные компании могут отремонтировать и впоследствии передать Украине. Однако официального подтверждения их конечного назначения пока нет.

Информация о поставках содержится в отчетах Южной Кореи и Чехии для Реестра обычных вооружений ООН. UNROCA ежегодно собирает от государств данные о международных передачах основных категорий вооружения.

Какие именно пушки могла приобрести Чехия

В открытых данных указано 100 артиллерийских систем калибра 105 миллиметров, однако конкретная модель не названа. Самым вероятным вариантом считают американские буксированные гаубицы M101 или их южнокорейские модификации.

Южная Корея долгое время эксплуатировала значительное количество таких систем. Часть старых гаубиц постепенно снимают с вооружения по мере перехода армии в более современную артиллерию.

В то же время, утверждение о предстоящей передаче Украине остается предположением. Отчеты ООН подтверждают только экспорт из Южной Кореи в Чехию, но не называют Украину конечным получателем.

Почему артиллерию связывают с Украиной

Чехия уже использовала подобную схему для закупки старой артиллерии в других странах и непублично поставляет другое оружие для ВСУ.

В отчете Греции для UNROCA за 2025 год указана передача Чехии 56 буксированных гаубиц M101 калибра 105 миллиметров, 68 гаубиц M114 калибра 155 миллиметров и 66 самоходных установок M110A2 калибра 203 миллиметра. В общей сложности речь идет о 190 артиллерийских системах.

Чешские компании обладают мощностями для ремонта и восстановления советской и западной техники. Поэтому Чехия неоднократно выступала посредником при закупке вооружения для Украины в третьих странах.

Подобный механизм используют и в рамках чешской боеприпасной инициативы: Прага находит вооружение и боеприпасы вне Европейского Союза, после чего партнеры финансируют их закупку для Украины.

Сколько M101 может получить

Украинские военные уже используют гаубицы M101, полученные от Литвы, Португалии и Словении. По открытым оценкам, союзники ранее передали по меньшей мере 43 таких систем.

К ним потенциально могут добавиться 88 гаубиц, приобретенных Чехией в Греции, а также 100 артиллерийских систем из Южной Кореи.

Если они действительно предназначены для Украины, общее количество M101 и родственных 105-мм систем может достичь не менее 231 единицы. Однако эта цифра является оценкой на основе открытых сообщений, а не подтвержденным объемом поставок.

Что представляет собой M101

M101 – американская буксированная гаубица калибра 105 миллиметров, которую приняли на вооружение в 1941 году. Она использовалась во время Второй мировой, Корейской и Вьетнамской войн.

Максимальная дальность стрельбы по стандартным боеприпасам составляет около 11,2 километра. Расчет состоит из восьми военнослужащих, а максимальная скорострельность может достигать десяти выстрелов в минуту.

По современным стандартам эта система имеет ограниченную дальность и уступает более новой артиллерии. В то же время, она остается пригодной для обучения, поддержки подразделений второго эшелона и выполнения задач, для которых нецелесообразно использовать дефицитные дальнобойные гаубицы.

Почему старые гаубицы до сих пор нужны

Передача большого количества M101 не заменит поставку современной 155-мм артиллерии. Их дальность значительно меньше, а расчет должен работать поближе к линии фронта.

Однако сотни восстановленных гаубиц могут частично компенсировать боевые потери, вооружить новые подразделения и высвободить современные системы для важнейших направлений.

Вероятная закупка оружия в Южной Корее также демонстрирует роль Чехии как посредника между странами, которые не готовы напрямую передавать оружие Украине, и украинскими Силами обороны.