Об этом рассказал 24 Каналу высокопоставленный допломат ЕС. По его словам, от начала полномасштабного вторжения Чехия занимается покупкой снарядов для Украины за пределами Евросоюза.

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Что известно о покупке снарядов Чехией

Он добавил, что к соответствующей инициативе присоединились также отдельные страны. Говорится о Дании и Нидерландах. В то же время только сейчас в Чехии решили открыто обратиться к странам-членам ЕС с призывом обеспечить закупку снарядов для нашего государства.

Обратим внимание, что Чехия инициировала покупку 800 тысяч снарядов для Украины. Первые обещанные боеприпасы начнут поступать в наше государство в июне 2024 года. Следует понимать, что это самый поздний срок. Как отметил дипломат, цифра снарядов условная и лимитов как таковых нет. Он доадв, что соответствующая инициатива действует с 2022 года и пока ее останавливать не планируют.

Обратим внимание, что 21 марта стало известно, что Чехия передала Украине два своих последних вертолета Ми-24. Информацию об этом подтвердила госпожа министр обороны Яна Чернохова. По имеющимся данным, правительство Чехии две недели назад тайно одобрило поставки вертолетов нашему государству.

Шольц призвал ЕС мобилизоваться

Перед саммитом ЕС Олаф Шольц отметил, что, что европейские партнеры должны мобилизоваться и организовать усиление военной помощи для нашего государства. Немецкий канцлер напомнил, что Берлин с начала полномасштабного вторжения предоставил военной техники на сумму в 28 миллиардов евро. Поэтому он призвал партнеров последовать этому примеру.

Для меня важно подчеркнуть большой прорыв, которого мы достигли во время наших дискуссий в Париже. Нам придется не только расширять производство боеприпасов и вооружений в Европе, но и осуществлять глобальные закупки, потому что сейчас надо двигаться быстро,

– подчеркнул Шольц.

Канцлер Германии также выразил надежду, что Европейский Союз примет решение об использовании сверхприбылей от российских заблокированных активов в ближайшее время. Олаф Шольц отметил, что суммы не будут большими, но станут важной составляющей для помощи нашему государству.