По мнению дипломата, Европа все еще может избежать войны с Россией. Об этом Боррель заявил по прибытии на саммит ЕС, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Европа помогает Украине защищать свою независимость

Я слышал некоторые голоса, что война неизбежна, что же, слава Богу, война не неизбежна,

– сказал Боррель.

Дипломат отметил, что Европа не воюет с Россией, а помогает Украине оборонять свою независимость. Боррель говорит, что ЕС должен готовиться к будущему и увеличивать обороноспособность промышленности. Впрочем, это не означает, что война не является неизбежной.

Это потребность поддержать украинцев, это не вопрос идти умирать за Донбасс. Это вопрос поддержки Украины, чтобы их не убивали на Донбассе или в Киеве,

– сказал Боррель.

Шольц призвал партнеров поспешить

Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе отметил, что Владимир Путин просчитался, когда считал, что Евросоюз не будет поддерживать Украину до ее победы. В то же время он добавил, что для Германии важно, чтобы ЕС противостоял атакам России и оказывал нашему государству значительную помощь.

Немецкий канцлер подчеркнул, что европейские партнеры должны мобилизоваться и организовать усиление военной помощи для нашего государства. Он также напомнил, что Берлин с начала полномасштабного вторжения передал военной техники на 28 миллиардов евро. Шольц призвал партнеров пойти тем же путем.

Для меня важно подчеркнуть большой прорыв, которого мы достигли во время наших дискуссий в Париже. Нам придется не только расширять производство боеприпасов и вооружений в Европе, но и осуществлять глобальные закупки, потому что сейчас надо двигаться быстро,

– подчеркнул Шольц.

В то же время канцлер Германии выразил надежду, что Европейский Союз примет решение по использованию сверхприбылей от российских заблокированных активов. И что сделают это в ближайшее время. По словам Шольца, суммы не будут большими, но станут важной составляющей для помощи нашему государству.