Половина оружия ВСУ: в Совете оружейников раскрыли, сколько миллионов дронов производит Украина

Более половины оружия, которое используют Силы обороны Украины, производится внутри страны. Такие данные обнародовал Senior International Relations Manager Украинского совета оружейников Мирослав Попович во время мероприятия акселератора для оборонных стартапов Defence Builder.

Говорится о миллионах дронов различных типов – от "дипстрайков" до FPV. Мирослав Попович раскрыл на мероприятии срез производственных возможностей и незакрытых потребностей украинского ОПК, сообщает 24 Канал.

Что и сколько может производить Украина – и чего ей до сих пор не хватает?

По словам Поповича, украинская оборонная промышленность сегодня производит широкий спектр вооружений:

тактические и среднедальные БпЛА с искусственным интеллектом;

ударные дроны большой дальности и дроны-ракеты;

морские беспилотники;

бронетехнику;

артиллерийские системы – в частности САУ "Богдана" калибра 155 мм;

а также системы РЭБ и радиоэлектронной разведки, которых в 2024 году было выпущено десятки тысяч единиц.

Кроме того, промышленность обеспечивает защищенные средства связи, программное обеспечение для управления и системы боевого ИИ.

Обратите внимание! Производственные мощности в сфере дронов составляют более 12,5 миллионов единиц различных классов: FPV – около 10 миллионов, перехватчиков Shahed – более 350 тысяч, систем РЭБ – более 300 тысяч, ударных дронов типа Deep Strike – 215 тысяч, наземных роботизированных комплексов – 60 тысяч, разведывательных систем (ISR) – 52 тысячи, морских беспилотников – более 2 тысяч.

В то же время Попович отметил критические пробелы, которые остаются незакрытыми: Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны, запасных частей и технического обслуживания, сертификации НАТО, защищенных цепей поставок, инициатив по обеспечению боеприпасами и доступа к закупкам через Европейское оборонное агентство (EDA).

Что еще известно об украинской оборонной отрасли?

В украинской оборонной промышленности сейчас работает полмиллиона человек, а количество частных оборонных компаний выросло до более тысячи.