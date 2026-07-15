Украина сможет закупать китайские компоненты для беспилотников за счет средств ЕС, – FT

Европейский Союз разрешил Украине использовать часть оборонного кредита на закупку китайских компонентов для беспилотников.

Об этом сообщает Financial Times.

Какое значение имеет решение ЕС?

По информации издания, Киев получил специальное разрешение использовать часть транша в размере 6 миллиардов евро на закупку компонентов для дронов китайского производства. Эти средства являются частью более широкой программы поддержки Украины, которая предусматривает 60 миллиардов евро на оборонные закупки.

Как отмечает Financial Times, это решение демонстрирует, что Европейский Союз до сих пор не смог полностью обеспечить собственное производство критически важных компонентов для оборонной промышленности.

Этот шаг также в очередной раз подчеркивает роль Китая в войне, ведь его продукцию используют и Украина, и Россия. Хотя ЕС неоднократно обвинял Пекин в поддержке российского военно-промышленного комплекса, украинская оборонная промышленность также в значительной степени зависит от китайских компонентов.

Несмотря на постоянные российские обстрелы, Украина смогла создать одну из самых инновационных оборонных отраслей в Европе. В ряде направлений украинские производители уже опережают традиционные европейские оборонные компании, тогда как поставщики по всей Европе не успевают удовлетворять потребности Киева,

– говорится в материале.

В настоящее время масштабы использования беспилотников, ставших основным видом вооружения на поле боя, по-прежнему превышают производственные возможности как Украины, так и ее союзников в плане изготовления отдельных компонентов.

По словам украинских чиновников, именно беспилотники в настоящее время являются причиной около 80% потерь российских войск на поле боя.

Согласно правилам программы ЕС, оборонная продукция, закупаемая за счет средств блока, должна преимущественно поступать из стран Европейского Союза, Украины или государств-партнеров, в частности Канады. Другие страны могут присоединиться к программе после заключения партнерства в сфере безопасности с ЕС, финансового участия в механизме и оказания существенной помощи Украине.

Правила также предусматривают, что для поставщиков из стран, не входящих в перечень одобренных партнеров, доля компонентов в контракте не может превышать 35%. Кроме того, закупки не должны противоречить интересам Европейского Союза в области безопасности и обороны.

Впрочем, в документе предусмотрено исключение. Если необходимую продукцию невозможно быстро закупить в странах, участвующих в программе, или ее недостаточно для нужд Украины, Киев может обратиться в Брюссель за специальным разрешением.

По данным источников Financial Times, Украина уже воспользовалась этой возможностью и получила разрешение в рамках первого оборонного транша объемом 5,9 миллиарда евро, который полностью предназначен для закупки беспилотников. Это позволит приобрести отдельные китайские компоненты, которые в настоящее время не производятся в Европе в достаточном количестве.

Напомним, недавно также стало известно, что Нидерланды совместно с отечественными оборонными компаниями увеличат производство боеприпасов для Киева. Соответствующее решение было принято на фоне регулярных ударов России по Украине.