Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус.

По словам министра обороны, в Украине почти ежедневно приходится сбивать баллистические ракеты, поэтому страна будет сотрудничать с нидерландскими компаниями, чтобы обеспечить достаточное производство боеприпасов.

Она подчеркнула, что это укрепит безопасность как Украины, так и самих Нидерландов.

Это хорошо для Украины и хорошо для Нидерландов. Вместе с союзниками мы объединяем наши усилия. Сильная инициатива,

– заявила Ешилгез-Зегериус.

В то же время премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европа должна усилить защиту своего населения и критически важной инфраструктуры из-за стремительного наращивания Россией производства баллистических ракет.

По его словам, для эффективного противодействия этой угрозе необходимо объединить усилия союзников. Он добавил, что Нидерланды вместе с 9 странами и рядом оборонных компаний создали Интегрированную коалицию по противодействию баллистическим ракетам.

Коалиция объединит усилия в сфере технологий и оборонной промышленности для создания совместной защиты от баллистических ракет. При этом опыт, который Украина приобрела за последние годы, незаменим для реализации этого проекта,

– подчеркнул Йеттен.

Что еще известно о военной помощи Украине?

Президент Франции заявил, что Украина получит истребители Rafale уже в 2028–2029 годах. Лидеры также обсудили укрепление противовоздушной обороны.

Dassault Rafale – это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, предназначенный для выполнения широкого спектра боевых задач.

Международные партнеры продолжают активно поддерживать ВСУ современным высокотехнологичным вооружением отечественного производства. Так, Германия приняла решение о закупке 50 тысяч украинских дронов Shrike для Сил обороны.