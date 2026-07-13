Об этом лидеры стран сообщили после заседания "Коалиции желающих".
Что известно о заявлении Макрона?
Президент Франции заявил, что Украина получит истребители Rafale уже в 2028–2029 годах. Лидеры также обсудили усиление противовоздушной обороны.
Первые самолеты должны начать летать в украинском небе в 2028–2029 годах,
– заявил Макрон.
Dassault Rafale – это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, предназначенный для выполнения широкого спектра боевых задач.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Истребитель Rafale / Фото Getty Images
Самолет оснащен двумя двигателями и способен развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.
Истребитель оснащен современной авионикой, радаром с активной фазированной антенной решеткой, а также оптико-электронной системой поиска и наблюдения, что позволяет эффективно обнаруживать и сопровождать цели.
Кроме того, Rafale может взлетать с взлетно-посадочных полос длиной около 400 метров, что расширяет возможности его применения в различных условиях.
Другие новости о военной помощи Украине
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