Про це лідери країн повідомили після засідання Коаліції охочих.

Що відомо про заяву Макрона?

Президент Франції заявив, що Україна отримає винищувачі Rafale вже у 2028 – 2029 роках. Лідери також обговорили посилення протиповітряної оборони.

Перші літаки вже мають літати в українському небі у 2028 – 2029 роках,

– заявив Макрон.

Dassault Rafale – це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, призначений для виконання широкого спектра бойових завдань.



Винищувач Rafale / Фото Getty Images

Літак оснащений двома двигунами та здатний розвивати надзвукову швидкість без використання форсажу.

Винищувач обладнаний сучасною авіонікою, радаром з активною фазованою антенною решіткою, а також оптико-електронною системою пошуку й спостереження, що дає змогу ефективно виявляти та супроводжувати цілі.

Крім того, Rafale може злітати зі злітно-посадкових смуг завдовжки близько 400 метрів, що розширює можливості його застосування в різних умовах.

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Міжнародні партнери продовжують активно підтримувати ЗСУ сучасним високотехнологічним озброєнням вітчизняного виробництва. Так, Німеччина ухвалила рішення про закупівлю 50 тисяч українських дронів Shrike для Сил оборони.

Польща все-таки передасть Україні винищувачі та навіть може модернізувати їх. Проте витрати на ці роботи має взяти Київ або європейські партнери.

Згідно з попередніми домовленостями, Варшава віддасть МіГи в обмін на доступ до технологій виробництва безпілотників, які має Київ. Міністр оборони зазначив, у цьому питанні з'явилось значно більше хороших новин, ніж ще кілька днів тому.

Словенія виділить додаткові 50 мільйонів доларів США на ініціативу PURL. Окрім того, Любляна візьме участь у фінансуванні будівництва трьох укриттів для мирного населення.