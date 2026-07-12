На це уряд країни виділить близько 90 мільйонів євро, про що повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на обізнане джерело.

Як Україна розширює оборонну співпрацю з партнерами?

Як повідомляє агенція, це одне з найбільших відомих замовлень безпілотників, здійснених західною державою для підтримки Києва. Йдеться про дрони Shrike українського виробника SkyFall, оснащені програмним забезпеченням американської компанії Auterion, яке дає змогу безпілотникам автономно супроводжувати та вражати рухомі цілі на завершальному етапі польоту.

Генеральний директор Auterion Лоренц Маєр підтвердив масштаб контракту. За його словами, його вартість становить близько 90 мільйонів євро, а фінансування забезпечила одна з європейських країн. Частину безпілотників уже передали Україні, решту планують доставити до кінця року.

У SkyFall також підтвердили участь Німеччини в проєкті, однак від коментарів щодо деталей угоди відмовилися. Міністерства оборони Німеччини та України також не розкривають подробиць, посилаючись на міркування безпеки.

Чим унікальний дрон?

Безпілотник Shrike, який застосовується на фронті з 2023 року, останнім часом привернув увагу й за межами України. Його модифікація Shrike 10-F, створена у співпраці зі британською компанією Skycutter, стала лідером першого етапу конкурсу Пентагону в межах програми закупівлі сотень тисяч ударних дронів.

За словами Маєра, цього року Auterion бере участь у постачанні 100 тисяч безпілотників для України разом із різними виробниками за фінансової підтримки кількох західних держав.

До цього входить і контракт Пентагону на 33 тисячі дронів вартістю 50 мільйонів доларів, який, за його словами, вже виконано. Крім того, Велика Британія раніше оголосила про намір передати Україні 150 тисяч дронів у межах пакета допомоги на 752 мільйони фунтів стерлінгів.