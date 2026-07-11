Про це повідомляє Defence24.pl.

Що у Польщі сказали щодо МіГів?

Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Комиш відвідав Україну для вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії. Після заходу він заявив, що Польща зацікавлена у передачі літаків.

Згідно з попередніми домовленостями, Варшава віддасть МіГи в обмін на доступ до технологій виробництва безпілотників, які має Київ. Міністр оборони зазначив, у цьому питанні з'явилось значно більше хороших новин, ніж ще кілька днів тому.

Україна вже має великі потужності у виробництві безпілотників сьогодні, продає їх на Близький Схід, а тому не всі використовує на війні й може ділитися з тими, хто пропонує їй допомогу,

– сказав Косіняк-Комиш.

Він сказав, що спершу ця пропозиція була прийнята, але пізніше вона була призупинена. За словами польського політика, після того, як українська сторона повернулася до переговорів, угода може статись. Міністр оборони наголосив на тому, що передача винищувачів має ґрунтуватись на принципах взаємності.

Він прокоментував українські заяви про те, що літаки потребують модернізації. Косіняк-Комиш сказав, що Польща може надати відповідну допомогу.

Міністр оборони сказав, що Варшава готова модернізувати винищувачі. Проте Київ чи Коалція охочих мають покрити витрати.

Що відомо про скандал довкола передачі МіГ-29?

Напередодні ЗМІ поширювали інформацію, що Польща ухвалила рішення не передавати Україні останні винищувачі МіГ-29. Країна розглядала можливість замість цього просто утилізувати літаки.

Проте згодом Владислав Косіняк-Камиш заявив, що питання винищувачів залишається відкритим. Політик зазначав, що Польща зацікавлена у взаємовигідній співпраці.